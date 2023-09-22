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民眾黨稱「官方認進口蛋冷鏈保存不當」　農業部否認：絕對沒說

▲▼農業部次長杜文珍、畜牧司司長張經緯21日到民眾黨團向邱臣遠等人報告專案進口蛋爭議。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨團稱畜牧司長張經緯承認進口蛋冷鏈保存不當，張經緯今否認：絕對沒說。（圖／民眾黨團提供）

記者許敏溶／台北報導

農業部進口蛋爭議持續延燒，民眾黨團轉述，昨日農業部畜牧司長張經緯報告時表示，「業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期」。對此，張經緯今（22日）一早嚴正否認，強調絕無提到「進口量失控及業者冷鏈保存不當」。

民眾黨立法院黨團限期農業部官員，昨天下午4時前得到民眾黨團報告。傳出有媒體根據民眾黨團轉述，農業部畜牧司司長張經緯向黨團報告時，表示業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期；張也說，此次銷毀雞蛋是農業部思慮不夠嚴謹、資訊掌握不足。

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不過，對此，農業部畜牧司長張經緯今日嚴正否認。他表示，絕無提到「進口量失控及業者冷鏈保存不當」。

張經緯指出，雞蛋為自由進口的品項，專案進口雞蛋，所有業者都可以自行進口，農業部會估算國內缺口及需求量，但卻無法精確掌握業者自行下訂及進口的數量，都是等到雞蛋通關後才知道有多少雞蛋進口，以致於不論是後續調度或加工轉庫存都會有排擠效應；以首次辦理專案進口，是有經驗度不足及業者進口資訊掌握不夠精準得以精進部分，但絕無提到「進口量失控及業者冷鏈保存不當」。

張經緯說，文中針對對雞蛋缺口的描述也有誤，國內需求最高可達12.2萬箱/日，經查3月初時產量僅為11.1萬箱，換算每日缺口達200多萬顆。

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