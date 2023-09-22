撐不到中秋節！好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

▲美心月餅提早做出特價。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

中秋節都還沒過，已有知名月餅已開始特價！有網友傻眼直呼，在好市多賣場赫見美心月餅有優惠，原本2盒2249元的「奶黃月餅組特價1999元」。文章曝光後，引來網友笑虧「我要殺到血流成河」；還有內行回應，「我記得最便宜好像看過400多元」，差不多等於2折流血價。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨（21）日逛賣場時，明明中秋節都還沒到，而香港知名月餅已標示特價，「美心滯銷特價又開始了！」

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從價牌上可見，左邊「流心奶黃月餅組8入」2盒裝，原價2249元折扣250元，變成1999元；右邊「精選限量月餅6種口味」2盒裝，原價2499元折扣350元，變成2149元。

▲左右兩款月餅，分別各折250元與350元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



底下引來千名網友紛紛坐等喊半價，「還沒半價，最低好像會來到799元」「還沒到低點，各位hold住」、「你不買，我不買，明天降500元」、「年年上演的戲碼...中秋節過後還可能打5折」、「真心不覺得好吃，吃它的知名度而已，快到有效期限打到骨折」、「看過中秋會不會變199元」、「我要殺到血流成河」、「降到500元，我買10盒」、「我記得最便宜好像看過400多元」。

其他網友評價呈現兩極化，「一年吃一次，還是很好吃」、「好吃」、「可以開搶了」；「路邊麵包店做的都比它好吃」、「免費送我都不要」、「台灣蛋黃酥、月餅很多間完勝100倍」、「不談政治，美心月餅真心難吃，香港人都不吃的，只好賣去台灣，還一堆人搶著買，千萬不要拿來送人(尤其送香港朋友），會很low」、「去香港買過一次，太甜了，而且是甜到膩」。

事實上，去（2022）年美心月餅價格出現「殺到見骨」的流血價，原價2249元，本以為流心奶黃月餅組特價899元相當打了4折，已經是最低價，豈料一天都還沒過去，該款竟再砍199元變成700元。而上述網友還稱，在零星區域看過400多元的價位，相當於2折慘況。

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