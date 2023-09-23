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大陸 大陸焦點 特派現場

香港亞運代表團吉祥物「黃獅」被消失！　諧音「黃絲」遭投訴雪藏

▲香港亞運代表團吉祥物「黃獅」。（圖／翻攝港協暨奧委會臉書）

▲香港亞運代表團吉祥物「黃獅」堅仔。（圖／翻攝港協暨奧委會臉書）

文／香港01

第19屆亞洲運動會（亞運）周六（23日）於杭州揭幕，港協暨奧委會在6月公布港隊吉祥物，獅子造型的「堅仔」。「堅仔」7月首次在立法會亮相後便惹來抨擊，被稱為「黃獅」，批評會令人聯想起支持反修例事件的「黃絲」，當時有聲音要求撤換吉祥物。

▲香港亞運代表團吉祥物「黃獅」。（圖／翻攝港協暨奧委會臉書）

▲香港官方亞運賽程裡「黃獅」堅仔的圖案已被換掉。（圖／翻攝港協暨奧委會臉書）

《香港01》接獲消息指，在歷時兩個半月的爭論後，港協暨奧委會在亞運開幕前夕，決定停用「堅仔」，不再亮相亞運活動。若以首次公布的6月15日起計，堅仔只得99日壽命，便已「壽終正寢」。

翻查資料，港協周三（20日）在社交媒體預告港隊賽程時，「堅仔」仍有登場，換之言，將堅仔下架是近日決定。《香港01》已就此向港協暨奧委會查詢，正待回覆。

消息指，在過去兩個月的批評下，港協暨奧委會決定停用今屆杭州亞運香港隊吉祥物堅仔，周六晚上商場直播開幕禮時，不會再展出堅仔。

▲香港亞運代表團吉祥物「黃獅」。（圖／翻攝港協暨奧委會臉書）

▲吉祥物「黃獅」堅仔在公布99天後「被消失」。（圖／翻攝港協暨奧委會臉書）

翻查港協暨奧委會Facebook專頁，當局在周三（20日）預告港隊賽程時，在貼文的圖片上，仍有用上吉祥物堅仔，而官方貼文顯示，上一次堅仔現身亮相是9月9日在旺角商場舉行的亞運填色及繪畫比賽頒獎禮，當時堅仔更與市民互動。

港協暨奧委會周四（21日）預告港隊賽程時，原先中間位置的堅仔，已被港協暨奧委會會徽取代。

港協暨奧委會在6月15日，即杭州亞運進入100日倒數時，首次公布亞運吉祥物為堅仔（Rock），是一隻外型為黃色獅子的公仔，由香港知專設計學院學生潘祖瑩設計，港協形容堅仔「好似獅子山上嘅石頭一樣 『咁堅』」，更帶着「獅子山精神DNA」，與港隊運動員一樣，面對困難和挑戰亦不會輕言放棄，能堅持到底、跨過難關。

▲「黃獅」堅仔和香港立法會議員合影。（圖／香港01）

▲「黃獅」堅仔和香港立法會議員合影。（圖／香港01）

堅仔上月更曾遊走港、九、新界，代表官方向市民宣傳杭州亞運，宣傳期間派發的毛巾等宣傳品，亦有印上堅仔的圖案。

不過，自堅仔7月初到立法會與議員合照，為運動員打氣後，便一度惹起爭議，紀惠集團主席湯文亮在其專欄博客中，批評官方以黃色獅子作為港隊吉祥物的做法，批評官員的「政治智慧不高」，促請港協盡快更換吉祥物，「今次杭州亞運吉祥物，竟然是一隻黃色獅子，老實說，獅子大多數是黃色，本來是冇問題，但黃獅就唔掂，今次康體處應該孭大大鑊。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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