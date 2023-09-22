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港加密貨幣交易平台JPEX涉詐　張智霖曾代言赴警署協助調查

▲香港警察針對JPEX涉詐案舉行記者會說明案情。（圖／翻攝香港警察臉書）

▲香港警察針對JPEX涉詐案舉行記者會說明案情。（圖／翻攝香港警察臉書）

記者魏有德／綜合報導

香港加密貨幣交易平台JPEX涉詐案發酵，截至昨（21）日止已有2197名受害人報案，11人被警方逮捕，甚至有藝人捲入，涉案金額約達56.33億元新台幣。據了解，曾為該平台拍攝廣告及宣傳照的藝人張智霖21日主動前往警署協助調查，經濟公司也發聲明指，得知JPEX被列入無牌公司及可疑網站名單後，已於2022年9月通知廣告代理公司立即終止合作協議。

▲▼張智霖因曾拍攝JPEX代言素材接受警方調查。（圖／翻攝自IG／cheung_chi_lam、翻攝自臉書／JPEX-Crypto Platform）

▲港星張智霖涉入JPEX風波。（圖／翻攝自IG／cheung_chi_lam、翻攝自臉書／JPEX-Crypto Platform）

《澎湃新聞》報導，9月21日晚，「張智霖到警署協助調查」相關話題衝上熱搜。當晚，經紀公司就張智霖曾給JPEX拍攝廣告發佈嚴正聲明，表示張智霖已於9月19日被有關方面邀請協助調查，並已提供所需協助。

張智霖經濟公司聲明稱，近日發現網上有張智霖相關照片及影像流傳，強調在未經該公司授權的情況下，任何發布、上傳或轉載行為屬侵權，該公司對此保留一切法律追究權利。

此外，女藝人莊思敏曾替JPEX公司宣傳而被捲入事件內，她在昨日結束馬來西亞行程後返港，隨即於今（22）日凌晨前往警察總部說明。結束調查後，莊思敏向在場守候的媒體表示，和律師一同主動協助調查並交待事件，不認識其餘被捕人士，「其他不便透露，已交由律師處理。」

▲香港警察針對JPEX涉詐案舉行記者會說明案情。（圖／翻攝香港警察臉書）

▲JPEX與網紅、明星合作宣傳，誘投資者入局。（圖／翻攝香港警察臉書）

根據香港警察商業罪案調查科說明指，JPEX成立於2020年，進入香港後利用各種廣告、社交媒體、場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）和明星、「網紅」等進行廣泛宣傳，標榜「低風險、高回報」，從而吸引投資者入局。

香港警方表示，被香港證監會指出無牌經營後，JPEX一度提高平台交易費用，變相使用戶無法提取資金，並於9月17日下架理財頁面所有交易，用戶無法進行任何新訂單操作。在涉及龐大公眾利益下，9月18日起，香港警方採取大規模執法行動，拘捕「網紅」林作及陳怡等人，9月20日再拘捕3名涉案男子，截至21日止，已有11人被捕。

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