好市多買到「橘色干貝」能吃嗎？　老饕大讚極品：這種特別貴

▲網友發現其中一顆干貝特別橘。（圖／翻攝自Facebook／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



記者朱祖儀／綜合報導

許多人熱愛吃低脂高蛋白的海鮮，其中彈牙鮮嫩的干貝更是饕客的最愛之一。但一名網友最近去好市多購物，發現一袋干貝裡面，有一顆的顏色最特別，竟然是橘色的，讓他看了有點怕怕的，好奇問「可以吃嗎？」文章曝光後掀起討論，不少人透露「可以吃，這種的比較貴！」

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，最近到好市多買了一包生鮮干貝回家，但仔細一看發現有一顆的顏色相當特別。從照片中看到，好幾顆白嫩的干貝中間，多了一顆橘色的干貝，和周遭的同伴比起來顏色深了許多，他看到後相當納悶，問道「為什麼有一顆顏色不一樣？那顆可以吃嗎？」

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文章曝光後，許多人開玩笑說，「因為沒擦防曬」、「那顆是彩蛋，特別好吃」、「那是間諜 （紅蘿蔔）」、「幫你煎好了，不要浪費」、「太陽太大，曬黑了」、「不能有種族歧視」、「這顆是大秘寶」、「明太子口味」、「蛋黃口味，那顆是金沙干貝」、「那顆是國王」。

也有老饕透露，「橘貝～高品質的」、「認真回答是基因突變種哦，蠻常見的。在日本因為顏色鮮豔討喜，會被特別挑出來高價售出」、「可以吃 ，我之前買 ，裡面也有兩顆這種顏色 ，在日本他們還故意把這種顏色的挑成一盒 ，在新年時當高級賀禮（喜氣的金錢色）」、「橘的比較貴欸，我買的怎麼沒有」。

事實上，有水產業者指出，橘色干貝是發生在生殖週期中，產生過量的天然色素引起，導致干貝呈現橘色，不影響口感和味道。先前也有另名業者透露，在日本因為紅褐色的干貝顏色比較討喜，會被單獨挑出販售，售價也會比較高。

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