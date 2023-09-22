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普悠瑪出軌車廂5年後尋獲碎骨！家屬找到比檢調多　痛心：應檢討

▲▼普悠瑪出軌車廂，日前再清查後，找出細碎骨13塊及疑似牙齒1顆，待鑑驗結果出爐，宜蘭地檢署將進行相關後續處置。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲普悠瑪出軌車廂，日前再清查後，找出細碎骨13塊及疑似牙齒1顆，待鑑驗結果出爐。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣事故2年後尋獲大量遺骸，未料宜蘭出軌普悠瑪號在近5年後，竟也尋獲碎骨13塊、疑牙齒1顆、遺物35件，罹難者家屬今發聲明痛心指出，台鐵告知檢警9月11日已找到10件物品，15日家屬竟再發現遺骸、遺物且更多，質疑作業瑕疵應檢討，「即使是牙齒，都是家人一部分，都想帶回家，因這是摯愛的家人。」

2018年10月21日台鐵一列普悠瑪號列車行駛至宜蘭蘇澳新馬站時出軌翻覆，釀18人死亡，司機員尤振仲被判定未依規定擅自關閉列車自動防護系統，且超速，導致列車以140公里時速出軌，依過失致死罪判刑4年6月定讞。

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事故車廂經檢警會同台鐵人員，進行證據保全扣押及全面勘查採證，並於2018年11月7日由鐵警局及台鐵局，就車廂內所有旅客物品進行清點，並辦理公告招領。該案經法院判決確定後，事故車廂於2023年4月19日發還台鐵局。

不過今年8月底交通部因應2021年太魯閣號事故邀請日本專家學者來台交流，盼透過日本安全改革經驗提升台鐵行車安全，未料在日本鐵道事故遺族、專家學者訪視台鐵富岡機廠保存太魯閣事故車廂時，陪同的罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君意外發現車上竟有遺留頭蓋骨，震驚國人。

▲▼普悠瑪出軌車廂，日前再清查後，找出細碎骨13塊及疑似牙齒1顆，待鑑驗結果出爐，宜蘭地檢署將進行相關後續處置。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲經太魯閣號出軌車廂遺骸事件後，普悠瑪出軌車廂日前再清查。（圖／記者游芳男翻攝）

檢調事後全面勘驗清查太魯閣號出軌車廂，竟尋獲大量遺物，以及疑似被害人骨骸共計44件，其中37件檢出被害人身分，計與10名罹難者相符。

為求慎重，宜蘭地檢署2023年9月11日指派主任檢察官及承辦檢察官，會同警方及台鐵局等人員，再次詳加勘查普悠瑪事故列車車廂，第一時間公告未發現有明顯為人類形體疑似遺骸，僅發現背包1個及硬幣等遺留物共10件，交由台鐵局辦理後續招領工作。未料卻傳出9月15日會同家屬最後清理和勘察車廂時，竟又被家屬找到13件遺骸、2顆牙齒以及25件遺物。

▲▼台鐵普悠瑪號事故5年後，出軌再被尋獲碎骨遺骸。（圖／罹難者家屬提供）

▲台鐵普悠瑪號事故5年後，家屬9月15日與檢調、台鐵進行最後清查。（圖／罹難者家屬提供）

普悠瑪號6432車次事故列車第8車罹難者曾訓孺的家屬曾小姐，以及第6車罹難者邱歆粵的家屬林小姐今(22日)發出聯合聲明，表示因8月31日太魯閣車廂尋獲遺骸事件，內政部發函台鐵邀請普悠瑪家屬於9月15日最後一次清理及確認車廂遺物。非常巧合的是，9月15日當天正是二位罹難者家人的冥日，家屬們帶著思念道別及忐忑的心情來到富岡基地做最後一次勘查車廂。由於第8車於事故當下撞擊嚴重遭割掀開式破壞，所以9月15日當天於車廂上並未發現任何遺骸。

不過罹難者家屬聲明進一步指出，第6車車廂遭鐵軌破窗擊破，所以當天家屬們爬上第6車廂倒塌的坐位區附近地板，發現疑似遺骸以及一顆牙齒和一隻手機以及一本手繪筆記本、並於車廂入口處地板拾獲一張車票。

家屬指出，當日會議時台鐵告知於9月11日檢警已經清理車廂一遍並找到10件旅客物品了。家屬當下認為應該不會再找到物品和遺骸了。怎料家屬找到的物品比他們還多呢？在場家屬質疑事故將近5年了，又於9月11日檢調清理一遍了，為什麼家屬於9月15日還能找出13件遺骸和一顆牙齒以及25件遺物。家屬認為檢調和台鐵清理作業不夠確實，作業流程有瑕疵，應該加以檢討改進。

▲▼台鐵普悠瑪號事故5年後，出軌再被尋獲碎骨遺骸。（圖／罹難者家屬提供）

▲▼台鐵普悠瑪號事故5年後，出軌再被尋獲碎骨遺骸。（圖／罹難者家屬提供）

▲▼台鐵普悠瑪號事故5年後，出軌再被尋獲碎骨遺骸。（圖／罹難者家屬提供）

由於另名罹難者家屬董小羚曾質疑相關單位處理此案的後續缺乏同理心及不用心，若真是家人遺骨？她也不想拿重新打開骨灰甕放入，不但忌諱且對死者大不敬，更勾起家屬傷痛回憶，哪怕發現的是手指頭或大腿骨，「就當垃圾燒了吧」。

對此，罹難者家屬曾小姐和林小姐則聲明強調，她們爬上車廂除了悼念家人，也想把當年親人遺留在車上的物品全部帶回家。即使它只是一顆牙齒，這都是家人身體的一部份，都想把它帶回家，更不可能殘忍的將它視為垃圾隨意讓別人燒掉，因為這是她們摯愛的家人。

曾小姐和林小姐聲明，遺骸後續處理的部份業已請教過專業的殯葬業者，並不需要打開原骨灰甕放入，可以放置在較小的罐子裡，再放置在原骨灰罈旁邊即可。讓人不可置信的是，某位普悠瑪事故家屬說「找到遺骸不必通知，把遺骸當垃圾燒掉就好了的說法」，顯示出根本搞不清楚狀況也不重視自己的逝去家人。鄭重聲明，他的個人言論只代表他自己，不代表普悠瑪其他家屬。

▼台鐵普悠瑪號事故5年後，出軌再被尋獲碎骨遺骸。（圖／罹難者家屬提供）

▲▼台鐵普悠瑪號事故5年後，出軌再被尋獲碎骨遺骸。（圖／罹難者家屬提供）

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