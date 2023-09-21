太魯閣事故車廂3階段清理完畢！35件遺物已公告、遺骸去處曝

▲太魯閣事故釀重大傷亡。（圖／王兆麟翻攝資料照片）

記者李宜秦／台北報導

2020年4月2日發生太魯閣事故，然而交通部8/31邀請日本學者專家至台鐵富岡機廠訪查，其中罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君竟在車廂中，找到死者的頭蓋骨碎片，後續相關單位又找出多樣罹難者遺骸及隨身物品。交通部台鐵局表示，現已完成二次全面清理。

台鐵局表示，統計歷次勘驗及全面清理結果，遺留物部分第6432次普悠瑪號事故車廂計35件，第408次太魯閣號事故車廂計170件，臺鐵局已於官網公告招領。

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另疑似遺骸部分，因偵查程序不便公開，依交通部「陸上交通事故災害防救業務計畫」由檢察官移請法醫研究所鑑定，確定罹難者，再由地檢署通知家屬。

台鐵局表示，第一階段車廂勘驗：於9月1日、4日、5日由桃園地檢署、基隆地檢署指揮鐵路警察局及臺鐵局等相關單位在富岡基地及七堵調車場完成第408次事故車廂勘驗工作。

第二階段車廂勘驗及後續處理：9月11日宜蘭地檢署在富岡基地會同臺鐵局及警察等相關單位完成第6432次事故車輛1~8車勘驗工作。

9月12日由桃園、基隆地檢署指揮刑事警察局及鐵路警察局，會同臺鐵局及運安會等相關單位在富岡基地(7~8車)及七堵調車場(1~6車)完成第408次事故車廂勘驗工作。

第三階段臺鐵局進行車廂全面清理：9月15日由臺鐵局邀集罹難者家屬、宜蘭地檢署、鐵路警察局、運安會及內政部消防署等單位於富岡基地辦理第6432次普悠瑪號1~8車廂全面清理工作。

9月18日由臺鐵局邀集罹難者家屬、花蓮、桃園、基隆地檢署、鐵路警察局、運安會及內政部消防署等單位，於富岡基地(7~8車)及七堵調車場(1~6車)辦理第408次太魯閣號事故車廂全面清理工作。