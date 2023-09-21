傳高虹安市府抓內鬼偷渡公文　他曝「真內鬼」：不用整天水很深

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安近日深陷都更、圖利建商疑雲，有媒體報導稱，竹市府抓到「內鬼」偷渡公文給綠營人士爆料，也交給政風調查。對此，民進黨立委林俊憲21日表示，前「立法委員」高虹安，不曉得有沒有聽過《政府資訊公開法》？說要抓內鬼，現在真的抓到了，「原來是新竹市政府都發處自己上網公開的。有內鬼，終止交易！」

高虹安重啟遭凍結多年的「寡婦樓」都更案，而得標都更案的「高登國際」創辦人正是將豪宅「回建築」租給其男友李忠庭的林美滿。

除寡婦樓爭議外，名嘴李正皓爆料，再指另一處民主段都更案也有類似情事，他說，今年2月，高、李用不合市價的價格住進「回建築」，接著屋主相關的建商都更案，就用搭火箭的速度推動，「這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？這樣的對價關係，新竹市議員還不按鈴舉發？」

對於高虹安近期爭議，林俊憲表示，況且貴黨的口頭禪不就是「公開透明」嗎？重大都更案的公文公開再正常不過，怎麼會當到市長了連這種常識都沒有，還疑神疑鬼呢？難道沒有受過柯主席的完整訓練？

林俊憲感嘆，真的不用什麼事都「水很深」，整天陰謀論覺得有人要害妳。其實水大概只到腳踝而已，但要是沒站穩，一不小心還是會被沖走的。