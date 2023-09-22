　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

中華電信iPhone 15首賣會　頭香哥排10天、現場加抽2台旗艦機

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今日於東區服務中心舉辦iPhone 15新機首賣會，宣布上午八點開始開賣，而首賣會中，中華電信董事長郭水義以在現場宣布抽出兩支iPhone 15 Pro，讓氣氛烘托到最高點，同時也宣布加碼抽獎加碼100個獎項，只要11月30日前申辦，就可以參加抽獎。

▲▼IPHONE15開賣，中華電信台北東區服務中新機首賣會。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華電信台北東區服務中新機首賣會。（圖／記者湯興漢攝）

今年搶到中華電信頭香的許先生，去年也有參與排隊活動，是進行包膜產業的廠商，代替客戶前來排隊，今年和10位員工一起前往東區門市排隊，整整排了10天，舊為了搶先入手iPhone 15。許先生也表示，今年要入手iPhone 15 Pro 1TB的白色版本，也認為「今年iPhone真的難搶」。

除了今年的排隊優惠外，中華電信也額外抽出iPhone 15 Pro Max，相當於買一送一，除此之外，也推出總價值110萬元的抽獎獎項，最大獎為Hami Point 16788 點 20 名，點數可以當作現金使用在中華電信支援的平台使用。

而在資費方案上，中華電信提供多種資費優惠，申辦1399元方案，搭配舊換新，iPhone 15 Pro 128G可零元入手，搭配1399資費，加贈蘋果購物金5000元。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
高雄馬路驚見超巨噴泉！　工人直接「肉身堵洞」
騎士闖紅燈遭拖行10m輾斃！　驚悚畫面曝
快訊／邱國正坦言「最近敵情蠻異常」
快訊／進口蛋液標台灣「不罰農業部」！　薛瑞元：誰標的就罰誰
快訊／陳建仁道歉了！
男星靠「1抗漲蔬菜」減肥16公斤！　瘦身菜單被翻出
國1嚴重車禍！5車擠壓變形　1人死亡
「倒奶主播」坐旁邊！　她眼神停留被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15開賣首日　momo開賣1分鐘熱門機種首批現貨完售

中華電信iPhone 15首賣會　頭香哥排10天、現場加抽2台旗艦機

直擊／台灣大iPhone15頭香哥告白黑嘉嘉　夜排整晚感想：像考第一名

iPhone 15 Pro Max開箱動手玩　超方便USB-C海量周邊都能插

iPhone 15今早開賣！中華電信湧排隊人潮　頭香哥年年搶第一

地表最貴土豪版iPhone 15問世！價格堪比一棟房　鑲嵌570顆鑽石

iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊

一邊追劇也能滑網頁！Google Chrome電腦版也推「子母畫面」

迎接Mesh Wi-Fi新世代！想讓家用網路超順暢「搞懂2重點」就能幫荷包大省錢

iOS 17升級陣痛！電池續航變差　外媒曝「一周可恢復」

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

台中嬤斑馬線上被撞輾慘死！女駕駛嚇壞...蹲地「雙手合十」拜拜

iPhone 15開賣首日　momo開賣1分鐘熱門機種首批現貨完售

中華電信iPhone 15首賣會　頭香哥排10天、現場加抽2台旗艦機

直擊／台灣大iPhone15頭香哥告白黑嘉嘉　夜排整晚感想：像考第一名

iPhone 15 Pro Max開箱動手玩　超方便USB-C海量周邊都能插

iPhone 15今早開賣！中華電信湧排隊人潮　頭香哥年年搶第一

地表最貴土豪版iPhone 15問世！價格堪比一棟房　鑲嵌570顆鑽石

iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊

一邊追劇也能滑網頁！Google Chrome電腦版也推「子母畫面」

迎接Mesh Wi-Fi新世代！想讓家用網路超順暢「搞懂2重點」就能幫荷包大省錢

iOS 17升級陣痛！電池續航變差　外媒曝「一周可恢復」

撐不到中秋節！好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

iPhone 15開賣首日　momo開賣1分鐘熱門機種首批現貨完售

五都地檢力查進口蛋台南靜悄悄　姚正玉：情況太詭異

台灣高通傳裁員　竹科：未收到申報但「9月已逾40家裁員」

1年被請喝22次花酒！士官長2大過汰除　怕拿嘸退休俸提告慘敗

東北風佔場！降雨預測出爐　今年「首波東北季風」 可能下周出現

高雄馬路驚見超巨噴泉！工人直接「肉身堵洞」　釀禍原因曝光

麥當勞漢堡放3年完全沒發霉　「堅硬如石」用鐵鎚才能砸開

投資1200萬買股票賺差價　男要匯款遭阻止

台灣民意基金會：雞蛋釀「民意海嘯」衝擊選情　56.7％不滿陳吉仲

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

3C家電熱門新聞

iOS 17「消失的三全音」有救了！4步驟改回來

iPhone 15今早開賣！中華電信湧排隊人潮　頭香哥年年搶第一

iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊

台灣大iPhone15頭香哥告白黑嘉嘉

想讓家用網路超順暢「搞懂2重點」就能幫荷包大省錢

iPhone 15 Pro Max開箱動手玩

地表最貴土豪版iPhone 15問世！價格堪比一棟房

iPhone 15系列續航力曝！1機型比上一代還慘

iPhone 15 Pro Max為何不直上10x長焦？蘋果官方解釋了

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

專家推4族群閉眼買iPhone 15 Pro

iOS 17升級陣痛！電池續航變差　外媒曝「一周可恢復」

中華電信iPhone 15首賣會　頭香哥排10天、現場加抽2台旗艦機

三大電信iPhone 15首賣優惠登場！　舊換新最高折3萬5000元

更多熱門

相關新聞

iPhone 15今早開賣！中華電信湧排隊人潮　頭香哥年年搶第一

iPhone 15今早開賣！中華電信湧排隊人潮　頭香哥年年搶第一

中華電信今日早上8時正式開放iPhone 15購機首賣，而在上午7點左右，中華電信東區服務中心已經聚集了大批排隊人潮，約有50名以上的名眾在門口排隊，而頭香哥更是從iPhone 12開始就沒有缺席。

地表最貴土豪版iPhone 15問世！價格堪比一棟房

地表最貴土豪版iPhone 15問世！價格堪比一棟房

iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊

iPhone 15明早開賣！三大電信排隊人潮直擊

iPhone 15換不換？各代換機推薦指數曝

iPhone 15換不換？各代換機推薦指數曝

iPhone 15 Pro Max為何不直上10x長焦？蘋果官方解釋了

iPhone 15 Pro Max為何不直上10x長焦？蘋果官方解釋了

關鍵字：

iPhone 15

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

旅館落地窗前雙飛激戰！一女前後動一女忙著拍

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

崩潰記者問太多　徐千晴道歉了

李妍瑾未婚夫竟被徵召成為大選幕僚

公務員認了外流公文！新竹市府：已由政風調查

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面