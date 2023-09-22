中華電信iPhone 15首賣會　頭香哥排10天、現場加抽2台旗艦機

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今日於東區服務中心舉辦iPhone 15新機首賣會，宣布上午八點開始開賣，而首賣會中，中華電信董事長郭水義以在現場宣布抽出兩支iPhone 15 Pro，讓氣氛烘托到最高點，同時也宣布加碼抽獎加碼100個獎項，只要11月30日前申辦，就可以參加抽獎。

▲中華電信台北東區服務中新機首賣會。（圖／記者湯興漢攝）

今年搶到中華電信頭香的許先生，去年也有參與排隊活動，是進行包膜產業的廠商，代替客戶前來排隊，今年和10位員工一起前往東區門市排隊，整整排了10天，舊為了搶先入手iPhone 15。許先生也表示，今年要入手iPhone 15 Pro 1TB的白色版本，也認為「今年iPhone真的難搶」。

除了今年的排隊優惠外，中華電信也額外抽出iPhone 15 Pro Max，相當於買一送一，除此之外，也推出總價值110萬元的抽獎獎項，最大獎為Hami Point 16788 點 20 名，點數可以當作現金使用在中華電信支援的平台使用。

而在資費方案上，中華電信提供多種資費優惠，申辦1399元方案，搭配舊換新，iPhone 15 Pro 128G可零元入手，搭配1399資費，加贈蘋果購物金5000元。