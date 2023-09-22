亞太電信最後首賣會！鐵粉排8天5度搶頭香　遠傳總經理到場祝賀

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 15系列新機開賣，亞太電信在22日開賣首日，於三創門市舉辦首賣會，這也是亞太電信與遠傳電信即將合併前最後一次首賣會。對此，其中連續四年都搶頭香的資深鐵粉葉先生再度奪下第五度，從15日排了八天七夜，對此，亞太電信總經理陳鵬也特別感謝鐵粉相挺，而遠傳總經理井琪也在活動結束後到場祝賀。

▼遠傳總經理井琪(左)在遠傳門市活動結束後，特地到亞太電信與陳鵬祝賀。（圖／記者李毓康攝）



鐵粉葉先生表示，「自己是亞太電信忠實用戶，大概是在15日晚上6點到亞太三創門市排隊」，整整排了8天7夜才拿到這次的頭香，並獲得iPhone 15 128G當作頭香禮及3000元購物金。對此，亞太電信董事長暨總經理陳鵬現場更加碼送，將排隊民眾的加碼金直接雙倍引起現場歡呼。

對此，亞太電信今年在iPhone 15祭出全系列新機 5G極速升等購機方案，搭配指定方案0元就能帶回家，申辦1,599元5G指定資費享受更多優惠。而遠傳電信合併亞太電信申報案，7月19日獲得公平會以附加負擔的方式通過，對此，雙方「訂婚宴」8月17日在台北遠東國際大飯店舉辦，預計在Q4合併，但詳細時程未定，因此，這也是亞太電信最後一次舉辦首賣會。

由於今年台灣大、遠傳及亞太都選在三創舉辦首賣會，遠傳總經理井琪在活動結束後也前來亞太電信活動現場祝賀，但並未有公開受訪內容。

▼資深鐵粉5度搶到頭香。（圖／記者李毓康攝）

