賓士貴婦違停買晚餐被開單...高分貝辱警「臭要飯」　慘遭壓制逮捕

記者白珈陽／台中報導

台中市民馬姓女子昨（21）日傍晚將賓士轎車違停在永興街、美德街口，警方要求出示證件時，馬女不但不配合，還欲駕車衝撞員警，被警方喝止後，她高分貝辱罵「他媽的」、「臭要飯的」，經員警壓制上銬，她又多次出腳猛踹，造成2名員警手腳多處擦挫傷，行徑囂張。警詢後將馬女依妨害公務罪嫌移送法辦，交通違規部分則製單告發。

▲馬女不配合警方開單，多次辱罵員警，甚至出手推擠，遭警方壓制。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市第二警分局永興派出所警員謝承諺、邱俊凱昨日傍晚6時許，接獲美德街有違規停車案件，前往處理發現一輛新車要價170多萬元的黑色賓士轎車，違規停放在永興街與美德街交叉路口，駕駛馬女（60歲）疑似下車買晚餐，人不在車內。

警方欲上前逕行舉發時，馬女突然出現，並上車想要快速把車開走，員警要求馬女出示證件以完成告發程序，但馬女拒不配合，還踩下油門試圖離去，差點撞上站在車前的員警。

▲馬女不配合警方出示證件。（圖／記者白珈陽翻攝）

員警見狀立刻喝止，並多次告知馬女再不配合，將涉及妨害公務，未料馬女情緒激動，不斷以「他媽的」、「臭要飯的」、「黑白掛勾」、「不要臉」等字眼辱罵員警，還出手推擠員警，警方隨即將馬女壓制，但在上銬並告知相關權利時，馬女仍十分抗拒，多次以腳踹方式攻擊員警，造成謝、邱2員手腳多處擦挫傷。

▲馬女不斷以「他媽的」、「臭要飯的」、「黑白掛勾」、「不要臉」等字眼辱罵員警。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案訊後將馬女依妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦；另違反道路交通管理處罰條例部分，依第55條第1項第3款交叉路口十公尺內臨時停車及第60條第2項第1款，不服稽查取締進行告發。

警方呼籲，暴力無法解決問題，警察對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。