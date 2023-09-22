又見時光旅人？1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

▲有網友分享一張二戰時期的照片，赫然發現其中一名男子似乎正在「使用手機」與別人通話，引起網友們熱議。（圖／鏡週刊提供）



圖、文／鏡週刊

你們相信有時光旅行者嗎？近日一張在冰島拍攝的照片引起了人們的關注。這張照片拍攝於1943年，當時正值二戰期間。但是，照片中卻出現了一個看起來像是在使用現代手機的男子，這也引發了國外網友們的激烈討論。

這張照片最初於2016年在一個冰島的臉書社團中被分享。當時，一些用戶注意到了照片中的男子，他穿著棕色風衣和平頂帽，看起來非常像是在使用手機。這個發現引起了熱議，許多人開始討論這是否意味著時光旅行的存在。

PO出這張照片的克里斯蒂安（Kristján）在貼文中寫道：「正如你所看到的，美國軍隊正在接管冰島。這張美麗的照片背後，值得令人注意的是在窗戶上方、照片中間的角落，有一位男人靠著落地窗在講手機。」

根據外媒報導，他補充：「我不知道該說什麼，我不認為他只是在打電話。他獨自站著，戴著與其他人不同的頭飾和圍巾，表現的就像我們現今社會的人一樣，沒有什麼比『他正在用智慧型手機與某人交談』更好的解釋了。」

這張照片拍攝於冰島首都雷克雅維克市中心，當時美國軍隊正在接管冰島。照片中的男子站在街角，周圍有其他人在行走。他的臉上帶著一絲擔憂的神情，一隻手疑似拿著「智慧型手機」，而沒拿手機的手則是放在肚子上。這張照片引起了人們的注意，因為除了男子，其他人看起來都是當時的打扮。

這張照片也引起當地媒體關注，一些網友認為這可能剛好只是個巧合，另一部分人則相信這是時光旅行的證據，熱烈討論：「看起來真的好突兀」「我相信這肯定是時光旅人」「或許他在跟川普通話？」但時空旅人論點也引起諸多網友質疑：「所以說他用的是哪家電信？」「他把通訊衛星也一起帶著時光旅遊了嗎」「這80年的漫遊費肯定很貴」。

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