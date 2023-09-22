李昂維基遭惡搞！職業增「博愛座糾察隊長」　作品特色：倚老賣老

▲知名作家李昂。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

知名女作家李昂過去曾寫出不少知名著作，包含《殺夫》、《迷園》、《花季》等，但近日她抱怨台北捷運上的年輕人不讓博愛座給她，甚至放上照片公審，引發熱議甚至有當事人出來反駁，她根本沒有詢問是在自言自語，如今引起公憤連維基百科都被竄改，成為「博愛座糾察隊長」。不過目前李昂的維基百科已被改回來。

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▲李昂維基百科被改。（圖／翻攝自維基百科）

李昂因博愛座事件受到大眾討論，她過去是知名作家也常上電視節目分享與評論時事，不過這次博愛座事件看法兩極，也讓她的維基百科遭到網有惡搞，除了作家職業外也寫上了「博愛座糾察隊長。」

在介紹生平的部分，則被加上「2023年9月，因搭乘台北捷運，遇到三位坐在博愛座上的年輕人不讓座，因此拍攝照片上傳Facebook進行公審，引發爭議。事後再發文，並說到：『有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！』。」

不過目前李昂的維基百科已被改回來，被網友亂改的「博愛座糾察隊長」與「倚老賣老」等惡搞字眼也都已被刪除。

被李昂公審的女網友也在Dcard上還原情況，她表示當天李昂擦著桃紅色的唇膏，「氣色看起來比我好很多，一直不好好扶把手難怪會站不穩。」更指出李昂到她面前並非說「我不舒服，可以讓座給我嗎」，而是喃喃自語的說「我再試一次，看誰要讓座給我」、「這是博愛座，誰要讓座給我，沒有人要讓座給我？」

另外還有同車乘客作證，並表示「事發當時我也在同一車廂，她轉述那位作家自言自語的句子是真的。後來有乘客好心要讓座給她，但她說不要，因為她說要去FB發文。」

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