中秋烤肉採買清單看這篇！隱藏好物必買內行人才懂的日本消臭神器

▲內行人除了精選食材以外，必買的隱藏好物，就是日本超神奇的織物除臭噴霧。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

中秋將近，已經在想今年要怎麼安排烤肉派對了嗎？那今天這篇必須蒐藏！許多人會結伴到美式賣場掃貨，一站就能購齊所有用品超方便，毫無懸念地大烤特烤！今天就來看看美式賣場人氣採買清單，還有什麼內行人激推的烤肉必備的隱藏好物！

品項包含：

▲內行人激推的烤肉必備的隱藏好物。

●冷藏肉品燒烤組：中秋才有的期間限定品，翼板、紐約客、頂級無骨牛小排一次吃到

●台灣十三香雞翅：肉汁超飽滿加上蒜香與花椒風味醃漬，不用再處理就能無腦烤起來

●生菜包菜組：有萵苣和紫蘇兩種生鮮蔬菜，包肉吃清爽口感剛剛好

●喜馬拉雅山粉紅鹽及補充瓶：除了烤肉醬，原汁肉片灑玫瑰鹽絕對是最經典不敗的絕配

●拋棄式烤肉網：用完即丟，不用再花力氣刷烤網超方便

●風倍清織物消臭噴霧：內行人激推的燒烤聚會必備品！沾到烤肉味、食物味的衣服、包包噴一噴都能輕鬆去除，不怕飽餐過後油煙味纏身！

許多精選好物，更是連賣場員工都大推必買。光是看到購物車裡滿滿的食材，彷彿已經聞到空氣中飄著炭焦香味，食指大動起來！但也想起，每每烤肉飽餐過後身上沾上滿滿的油煙烤肉味！而內行人除了精選食材以外，必買的隱藏好物，就是日本超神奇的織物除臭噴霧，噴過就像洗過1，消臭力超強，烤肉味也不用怕。9/22～10/1期間美式賣場還有每箱折100元的優惠，還有不直接買起來的理由嗎？

▲內行人除了精選食材以外，必買的隱藏好物！自身與家中的「氣味管理」就靠風倍清輕鬆搞定，噴過就像洗過，烤肉味也不用怕。

不僅是風靡日韓家庭愛用，日本燒肉店裡也都不難見到風倍清織物消臭噴霧的身影！許多回購客大讚「太神奇，噴完臭味就沒了」、「不是用香味蓋掉臭味，就像廣告說的噴過好像洗過！」，好用程度讓人忍不住好康逗相報。除了能快速消除異味讓人愛不釋手之外，源自天然的植物消臭成分，也讓民眾安心愛用，採用日本研發消臭科技「搜索、捕捉、深入去味、清新」四步驟，真正做到「深入去除織物異味」，也難怪網友激推，更是日本熱銷No.12的人氣好物。

風倍清因為消臭力強，還有99.9%除菌力3，是許多人家中的常備品，不論是款待親友來家裡聚餐，還是好友相約吃火鍋燒烤，自身以及家中的「氣味管理」就靠風倍清一噴輕鬆搞定。愛用者笑說，不只是食物味道，台灣天氣悶熱潮濕，衣物與安全帽飄汗臭味，暴雨後的濕氣讓衣鞋、外套牛仔褲、布娃娃等布織品飄散霉味，尤其有些布織品平時很難洗，好比床墊、布沙發、窗簾等，不光味道難聞還要小心滋生細菌！

▲衣物與安全帽飄汗臭味，暴雨後的濕氣讓衣鞋、外套牛仔褲等布織品飄散霉味，就靠風倍清一噴輕鬆搞定！

另外，許多人平時上下班騎車通勤，身上沾染汽機車廢氣味；逛夜市、吃火鍋燒烤的食物味、廟裡拜拜的燒香味，各種生活中可能沾染在織物上的異味，風倍清都能強力消臭一噴清新！不少用過的網友表示，會這麼愛用的原因就是消臭速度很快，噴到布料微濕再靜置一下，異味就能去除。品牌也標榜能72小時抗菌4，像是隔天上班、聚會還想再穿的衣服、鞋子，簡單一噴就像剛洗過。

▲美式賣場祭出風倍清優惠折扣，9/22～10/1的限時優惠，獨賣1+2大容量組且現折100元，賣完為止。（圖／民眾提供，下同）

許多人也早已摩拳擦掌等待美式賣場祭出風倍清優惠折扣，9/22～10/1的限時優惠，獨賣1+2大容量組且現折100元，賣完為止；今年烤肉派對不想再被烤肉味纏身，記得在購置烤肉用品時一起買齊。沒有美式賣場會員的朋友也不用擔心，各大通路如全聯、寶雅、屈臣氏、家樂福、康是美等也都能買得到風倍清！

▲今年烤肉派對不想再被烤肉味纏身，記得在購置烤肉用品時一起買齊。

1、就像剛洗過：風倍清織物噴霧消除異味與細菌，而非灰塵。

2、日本熱銷No.1：根據 Intage SRI+ 日本 2017.01 至 2022.04 零售市場銷售額數據，Febreze 風倍清品牌市佔率最高。

3、99.9%除菌：針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。適用於高效除菌、綠茶清香、無香酒精+香型。

4、72小時抗菌：針對特定測試菌群。實驗數據來自日本實驗室。

5、最終售價及優惠由各通路自行決定，故實際售價及時間以各通路公告為準