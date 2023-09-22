　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

中秋烤肉採買清單看這篇！隱藏好物必買內行人才懂的日本消臭神器

▲▼ 風倍清 。（圖／資料照）

▲內行人除了精選食材以外，必買的隱藏好物，就是日本超神奇的織物除臭噴霧。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

中秋將近，已經在想今年要怎麼安排烤肉派對了嗎？那今天這篇必須蒐藏！許多人會結伴到美式賣場掃貨，一站就能購齊所有用品超方便，毫無懸念地大烤特烤！今天就來看看美式賣場人氣採買清單，還有什麼內行人激推的烤肉必備的隱藏好物！

品項包含：

▲▼風倍清,中秋節,烤肉,美式賣場,除臭,異味。（圖／資料照）

▲內行人激推的烤肉必備的隱藏好物。

●冷藏肉品燒烤組：中秋才有的期間限定品，翼板、紐約客、頂級無骨牛小排一次吃到
●台灣十三香雞翅：肉汁超飽滿加上蒜香與花椒風味醃漬，不用再處理就能無腦烤起來
●生菜包菜組：有萵苣和紫蘇兩種生鮮蔬菜，包肉吃清爽口感剛剛好
●喜馬拉雅山粉紅鹽及補充瓶：除了烤肉醬，原汁肉片灑玫瑰鹽絕對是最經典不敗的絕配
●拋棄式烤肉網：用完即丟，不用再花力氣刷烤網超方便
●風倍清織物消臭噴霧：內行人激推的燒烤聚會必備品！沾到烤肉味、食物味的衣服、包包噴一噴都能輕鬆去除，不怕飽餐過後油煙味纏身！

許多精選好物，更是連賣場員工都大推必買。光是看到購物車裡滿滿的食材，彷彿已經聞到空氣中飄著炭焦香味，食指大動起來！但也想起，每每烤肉飽餐過後身上沾上滿滿的油煙烤肉味！而內行人除了精選食材以外，必買的隱藏好物，就是日本超神奇的織物除臭噴霧，噴過就像洗過1，消臭力超強，烤肉味也不用怕。9/22～10/1期間美式賣場還有每箱折100元的優惠，還有不直接買起來的理由嗎？

▲▼風倍清,中秋節,烤肉,美式賣場,除臭,異味。（圖／資料照）

▲內行人除了精選食材以外，必買的隱藏好物！自身與家中的「氣味管理」就靠風倍清輕鬆搞定，噴過就像洗過，烤肉味也不用怕。

不僅是風靡日韓家庭愛用，日本燒肉店裡也都不難見到風倍清織物消臭噴霧的身影！許多回購客大讚「太神奇，噴完臭味就沒了」、「不是用香味蓋掉臭味，就像廣告說的噴過好像洗過！」，好用程度讓人忍不住好康逗相報。除了能快速消除異味讓人愛不釋手之外，源自天然的植物消臭成分，也讓民眾安心愛用，採用日本研發消臭科技「搜索、捕捉、深入去味、清新」四步驟，真正做到「深入去除織物異味」，也難怪網友激推，更是日本熱銷No.12的人氣好物。

風倍清因為消臭力強，還有99.9%除菌力3，是許多人家中的常備品，不論是款待親友來家裡聚餐，還是好友相約吃火鍋燒烤，自身以及家中的「氣味管理」就靠風倍清一噴輕鬆搞定。愛用者笑說，不只是食物味道，台灣天氣悶熱潮濕，衣物與安全帽飄汗臭味，暴雨後的濕氣讓衣鞋、外套牛仔褲、布娃娃等布織品飄散霉味，尤其有些布織品平時很難洗，好比床墊、布沙發、窗簾等，不光味道難聞還要小心滋生細菌！

▲▼風倍清,中秋節,烤肉,美式賣場,除臭,異味。（圖／資料照）

▲衣物與安全帽飄汗臭味，暴雨後的濕氣讓衣鞋、外套牛仔褲等布織品飄散霉味，就靠風倍清一噴輕鬆搞定！

另外，許多人平時上下班騎車通勤，身上沾染汽機車廢氣味；逛夜市、吃火鍋燒烤的食物味、廟裡拜拜的燒香味，各種生活中可能沾染在織物上的異味，風倍清都能強力消臭一噴清新！不少用過的網友表示，會這麼愛用的原因就是消臭速度很快，噴到布料微濕再靜置一下，異味就能去除。品牌也標榜能72小時抗菌4，像是隔天上班、聚會還想再穿的衣服、鞋子，簡單一噴就像剛洗過。

▲▼ 風倍清 。（圖／資料照）

▲美式賣場祭出風倍清優惠折扣，9/22～10/1的限時優惠，獨賣1+2大容量組且現折100元，賣完為止。（圖／民眾提供，下同）

許多人也早已摩拳擦掌等待美式賣場祭出風倍清優惠折扣，9/22～10/1的限時優惠，獨賣1+2大容量組且現折100元，賣完為止；今年烤肉派對不想再被烤肉味纏身，記得在購置烤肉用品時一起買齊。沒有美式賣場會員的朋友也不用擔心，各大通路如全聯、寶雅、屈臣氏、家樂福、康是美等也都能買得到風倍清！

▲▼ 風倍清 。（圖／資料照）

▲今年烤肉派對不想再被烤肉味纏身，記得在購置烤肉用品時一起買齊。

1、就像剛洗過：風倍清織物噴霧消除異味與細菌，而非灰塵。
2、日本熱銷No.1：根據 Intage SRI+ 日本 2017.01 至 2022.04 零售市場銷售額數據，Febreze 風倍清品牌市佔率最高。
3、99.9%除菌：針對特定測試菌種，實驗數據來自日本實驗室。適用於高效除菌、綠茶清香、無香酒精+香型。 
4、72小時抗菌：針對特定測試菌群。實驗數據來自日本實驗室。
5、最終售價及優惠由各通路自行決定，故實際售價及時間以各通路公告為準

ET快訊
快訊／屏東科技公司「化學藥劑外洩」爆炸竄白煙！居民聞惡臭嚇壞
快訊／屏東科技公司倉庫爆炸起火「20人受傷」！多人受困等待救
快訊／屏東工廠火警「爆炸聲傳10公里」
快訊／公開挺郭台銘！國民黨開除徐耀昌黨籍
快訊／IC封測大廠遭搜索！
宋仲基當爸首現身！　帶娃自認「新手」幸福笑了
妻國道下車被撞死！夫跪地崩潰　他賠550萬換免囚

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

下午茶開吃！超商最新「3款銷魂甜點」　泡芙咬下爆焦糖卡士達醬

中秋烤肉採買清單看這篇！隱藏好物必買內行人才懂的日本消臭神器

美女主播激推「亞運神器」MOD、Hami Video！加油包超值299元享4K高畫質

毛孩過敏？！好心疼　獸醫師分享打造安心植感空間的秘訣寵物更健康快樂

台灣大開賣iPhone 15！送「近300萬元豪禮」再抽環遊世界五大洲

慶祝35週年！全家14款人氣鮮食超值8.8折　主播開箱直呼「用料超實在」

吃得到整顆摃丸！　速食店最新「海瑞摃丸披薩」限時開賣了

貴婦超市也開賣！日本麝香葡萄「2盒更便宜」　全台8店限量1萬盒

嗑爆10元雞腿、紅茶雪泥買1送1！　速食店「補班優惠」限時3天搶

大杯美式、霜淇淋買1送1！　4大超商「補班優惠包」一次看

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

下午茶開吃！超商最新「3款銷魂甜點」　泡芙咬下爆焦糖卡士達醬

中秋烤肉採買清單看這篇！隱藏好物必買內行人才懂的日本消臭神器

美女主播激推「亞運神器」MOD、Hami Video！加油包超值299元享4K高畫質

毛孩過敏？！好心疼　獸醫師分享打造安心植感空間的秘訣寵物更健康快樂

台灣大開賣iPhone 15！送「近300萬元豪禮」再抽環遊世界五大洲

慶祝35週年！全家14款人氣鮮食超值8.8折　主播開箱直呼「用料超實在」

吃得到整顆摃丸！　速食店最新「海瑞摃丸披薩」限時開賣了

貴婦超市也開賣！日本麝香葡萄「2盒更便宜」　全台8店限量1萬盒

嗑爆10元雞腿、紅茶雪泥買1送1！　速食店「補班優惠」限時3天搶

大杯美式、霜淇淋買1送1！　4大超商「補班優惠包」一次看

快訊／屏東科技公司「化學藥劑外洩」爆炸竄白煙！居民聞惡臭嚇壞

不忍了！IU公司槓上黃牛　非法交易演唱會門票直接除粉籍

屏東科技公司倉庫爆炸起火「20人受傷」！多人受困等待救援

陸劇驚見「AI演員」！超美臉孔神似Angelababy　網看呆：這是假的？

連假衝新店！「植覺市集」60攤免費逛　光雕秀、音樂祭卡司一次看

漁夫放生「136kg革龜」隔天捕獲破百斤鯧魚　嗨喊：龜哥給我好運

科技新尖兵育成　竹市府攜手陽明交大推「AI職訓班」

郭雪芙肌膚吹彈可破！秘密是嬌蘭全新蜂蜜修護黑白霜、皇家蜂王乳平衡油3G

AI股回神！台股翻紅　國泰投信總座估年底可望上看17500點

新光三越DIAMOND TOWERS月底見客　總座吳昕陽：年營收可破920億元

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

消費熱門新聞

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

超商「7大品項買1送1」連3天搶！

全聯也開賣日本麝香葡萄　2波限量上架

超商連2天大杯美式、拿鐵買2送1

4大超商補班咖啡優惠懶人包！

速食店10元雞腿、飲料買1送1連3天搶

限時3天！超商美式買1送1

超商最新「蜜桃霜淇淋」限時買1送1

這間超市也開賣麝香葡萄「2盒更便宜」

全台通路「激省優惠」一次看

速食店最新海瑞摃丸披薩限時開吃

汽車過戶很難？看懶人包一次就懂

大潤發推「巨無霸食材」還有50倍蛋黃酥

全聯下殺優惠！蔬菜、衛生紙都有

更多熱門

相關新聞

寄蛋黃酥給好姐妹　一拆開「你經歷了啥？」

寄蛋黃酥給好姐妹　一拆開「你經歷了啥？」

中秋節將至，不少人都會吃月餅、蛋黃酥或是柚子。近日就有女網友發文表示，她因為想分享蛋黃酥給好姐妹，所以便透過「店到店」寄給對方，豈料「每次都很好，這次翻車了！」貼文曝光後，引發底下網友討論。

收到中秋禮金！他見金額嘆「有點可憐」

收到中秋禮金！他見金額嘆「有點可憐」

達德能源攜手雲林社福送500箱文旦

達德能源攜手雲林社福送500箱文旦

台東中秋應景食品抽驗全數合格

台東中秋應景食品抽驗全數合格

台中開放2地點烤肉！

台中開放2地點烤肉！

關鍵字：

風倍清中秋節烤肉美式賣場除臭異味

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面