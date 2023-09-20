喊冤的董座回國面對了！蛋品流向仍說不清　台農、信興各罰50萬

▲台農蛋品負責人涂萬財今日到高雄市衛生局配合調查，但說詞仍有疑點遭開罰。（圖／農業部提供）

記者許宥孺／高雄報導

台農蛋品公司供應的巴西進口蛋標示錯誤，高雄市衛生局今（20）日第5度約詢黃姓負責人，以及日前出國的台農董座、信興蛋品負責人涂萬財到場進行意見陳述，不過兩人說詞不一，也無法完整提供進口蛋交易單據等資料，衛生局依法對台農、信興各開罰50萬元罰鍰。

高雄市衛生局追查出，台農蛋品上游為信興蛋品，而涂萬財同時為兩家公司的董座、負責人，黃姓媳婦則為台農蛋品負責人。因台農蛋品效期標示不實，衛生局約談兩家公司負責人，要求說明進口蛋品流向，不過台農蛋品黃姓負責人數度到場進行意見陳述，多供稱沒有供貨來源資料；而信興蛋品負責人涂萬財日前已出國。

▲台農蛋品。（圖／邱于軒議員提供）

不過涂萬財回國後，今日到衛生局說明指出，畜產會配給的進口蛋品全部都給信興蛋品，用途都是用在洗選，没用在液蛋加工或其他種類加工，信興公司有洗多少蛋就全數以台農名義運送到全聯販售。

衛生局核對台農蛋品公司黃姓負責人於9月12、14日說明，除了配送全聯外，另還調度給其他蛋商、製造加工業。

衛生局認為信興蛋品、台農蛋品前後說詞明顯不一，仍無法完整提供所有進口蛋品進出貨交易單據數量等資料。繼14日涂萬財因不配合調查，衛生局認為有拒絕規避事實，先開罰30萬元罰鍰後；今日再依違反食品安全衛生管理法第41條，各裁處新台幣50萬元罰鍰。

涂萬財至今已吞下130萬元罰單，衛生局表示，還要持續加強追查要求提供完整單據及說明。

▲新北市衛生局稽查台農蛋品下架情形。（圖／新北市衛生局提供）

此外，新北市衛生局14日函移信興蛋品供售的冠軍洗選鮮紅/白蛋標示疑涉不實，經查，蛋品包裝標示與信興標示位置明顯不同，認為應該是另外洗蛋場處理，已移請新北市衛生局再行釐清，高雄市衛生局也將持續追查。

有關農業部18日公布冷鏈倉儲地點，高雄市衛生局今日再派員前往高祥倉儲稽查，現場無逾期蛋品，未逾期蛋品計31萬8600顆，現場要求倉儲業者未逾期近1個月蛋品，配送前應提供配送業者及數量向衛生局核備，以利流向追查。現場也告知業者，若移動、銷毀須向衛生局核備，違者依違反食安法第47條第11款規定，可處3萬元罰鍰。

另外，桃園市衛生局提供「好好物流」桃園倉巴西進口蛋即期出貨，經查高雄市2家蛋品公司最近一次分別於9月15日與8月25日進貨，效期2023/9/20、2023/8/29，數量共33萬6960顆，皆於效期內完成加工調理使用，標示也符合法令規定。

▲高雄市衛生局今日再派員前往蛋品倉儲稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局到液蛋公司稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）