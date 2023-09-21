高雄知名熱炒店爆食物中毒！情侶血便難排尿　1天上吐下潟30次

▲張姓女大生和男友住院五天。（圖／當事人提供）

記者許宥孺／高雄報導

冰店中毒2.0？高雄一對情侶11日晚間前往位於南華商圈、一家知名的熱炒店用餐，沒想到隔天上吐下瀉30次，還因此出血便、脫水、失去排尿功能，醫院診斷出感染性腸胃炎，疑似沙門氏桿菌感染，兩人當下住院治療5天，直到昨天才好轉。

店家今日受訪坦承，衛生局當日到店稽查，並要求現場做「滑蛋蝦仁飯」，由衛生局帶回檢體檢驗，確認是雞蛋被檢出沙門氏桿菌感染。雖然未接獲兩人聯繫，不過店家有保公共意外責任險，若2位願意出面，店家願意賠償損失。

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受害者張姓女大生告訴《ETtoday新聞雲》，她和男友11日晚間約9點，到新興區這家餐飲店用餐，由於並非第一次到這家店消費，當時並沒有發現太多異狀，當天一如往常點了滑蛋飯、味噌湯、茶碗蒸，另還點了之前沒點過的生魚片。

張姓女大生說，在吃的過程中，發現滑蛋飯有異味，但說不上來，而生魚片有黑點，讓她和男友都很困惑，另外還發現廚師手碰完錢幣都不經任何清潔，直接繼續做飯。

女大生表示，沒想到，她和男友在12日下午陸續開始嚴重上吐下瀉，導致無法正常生活，「只要有意識的狀態，每5分鐘就去廁所一次」，而且無法正常排尿。

▲當事人被診斷出感染性腸胃炎。（圖／當事人提供）

女大生和男友在13日深夜11點多到醫院掛急診，當下被診斷為「感染性腸胃炎」，並指出「體內病毒量是正常人的13倍」，而男友是超過正常人的10倍，當下立即住院治療，病毒檢測結果為「沙門氏桿菌」，直到昨天才好轉。

女大生說，她和男友住院5天，她前期上吐下瀉一日共約30次，兩人因此血便、嚴重脫水、綠色水瀉多日、發高燒至40度、多處為了承受高濃度點滴而腫漲瘀青，甚至無法正常排尿功能，生病期間也錯過很多重要的事，遑論時間與精神上的損失。

▲張姓女大生表示，這幾天有意識時都狂跑廁所。（圖／當事人提供）

最後，女大生無奈表示，她已不是第一次到這家店用餐，選擇揭露這件事，並不是想要把事情鬧大，而是想讓大家注意到店家的衛生問題，也希望衛生局改善稽查效率，而非事情已過一個禮拜，店家還在持續營業。

據了解，這家熱炒餐館坐落在南華商圈內，店內主打中、日料理，店內招牌以滑蛋飯、豆漿烏龍麵、茶碗蒸、炒飯而聞名，曾有不少美食部落客推薦過。衛生局獲報後，已前往稽查。