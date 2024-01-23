妹子嬌喊「不要打架」沒用...夜店2男尿完爆推擠　1人被上銬

▲台中市南屯區某夜店22日發生糾紛案件，一名羅男當場被警方壓制帶回。（圖／翻攝黑色豪門企業）



記者許權毅／台中報導

台中市南屯區某夜店昨（22）日3時許發生一起糾紛案，一名24歲羅男疑似在廁所與另名男子互看不順眼，雙方從推擠演變成毆人，一旁還有女子喊「不要打架」，仍無法阻止羅男怒火。10多名員警獲報到場，發現羅男動手且情緒激動，使用辣椒水壓制，帶回所內實施保護管束。

第四警分局指出，22日3時15分獲報，南屯區知名夜店酒客發生推擠糾紛，10多名優勢警力進入店內查辦，發現24歲羅男情緒激動且有肢體動作，當場使用辣椒水壓制鬧事羅男，並帶所實施保護管束，待羅男清醒後，通知友人帶回住所。

▲羅男被壓制在地上，還詢問警方「為何要上銬」。（圖／記者許權毅翻攝）



警方密錄器拍下，羅男被壓制在地後，沒了打人時的囂張氣焰，雙手被上銬，他還詢問警方「為什麼要銬我？」員警表示「帶回去保護管束」，

據了解，羅男跟另名男子等人疑似在廁所內發生口角、互看不順眼，在酒精催化下，演變成全武行，雙方人馬就在廁所前發生推擠，夜店裡的音樂也蓋不住眾人叫囂聲，一旁還有女子受到驚嚇，大喊「不要打架」，仍壓不住一群男子怒火。

警方表示，本案雖無人受傷，亦無人提告。全案依社維法第87條「加暴行於人」嚴辦。