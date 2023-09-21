3國中生吃牛排甩折疊刀嚇人！客人怒投訴　蘆洲警回應了

▲有國中生在牛排店玩折疊刀，嚇壞用餐民眾。（圖／翻攝自我是五股人）

記者戴上容／新北報導

新北市有3名國中生，20日放學後跑到五股工商路一間牛排店吃晚餐，在等牛排上餐期間，同學亮出折疊刀把玩、口中還不斷念念有詞，用餐民眾見狀在臉書PO文投訴，「3屁孩手上拿著折疊刀甩來甩去，家長請好好管教一下，要不然五股又要多幾隻8+9了」；對此，蘆洲警方也回應了。

▲民眾PO文希望家長多加管束（圖／翻攝自我是五股人）

一名網友在臉書上PO文表示，「剛剛在五股工商路的XXX牛排，這三位小P孩應該是XXX的，手上拿著折疊刀，並不是牛排店的牛排刀，拿著折疊刀在哪甩來甩去，口中還不停的罵三字經，甚至還在那嗆其他客人看三小，可以請學校好好的管控一下違禁品嗎！」

「家長也請好好管教一下，要不然五股又要多幾隻8+9了，如果不信，可以請學校或是家長去跟XXX調閱一下監視器，也許我看到的只是一把像折疊刀的玩具而不是真刀，但在店裡瘋狂罵三字經跟嗆人，這方面真的要請學校跟家長多加輔導。」

蘆洲警方表示，20日下午5時許接獲報案，五股工商路上一間牛排館，有3名國中生用餐過程中亮出折疊刀，疑似與顧客發生糾紛，警方到場確認3國中生只有亮折疊刀未與人衝突，3少行為恐涉及少年事件處理法，已通知監護人到場，並通報校方訓導主任，製作少年偏差行為通知書。