蘆洲鐵皮屋販毒！警搜出1523包毒咖啡　新北市府強勢拆除違建

▲毒販利用蘆洲鐵皮屋販毒，警方搜出1523包毒咖啡，報請新北市公安稽查小組到場強勢拆除。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區信義路巷內一處鐵皮屋查獲毒品案，王姓嫌犯將鐵皮屋作為販毒場所，遭到蘆洲分局破獲，共起出咖啡包1523包重4千多公克及安非他2包，之後報請新北市府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，並強勢處置作為，展現公權力執法決心。

警方於3月13日在信義路巷內一間鐵皮屋查獲王男為首的販毒集團，利用該場所共同運輸、販賣毒品安非他命及毒品咖啡包，當埸查扣咖啡包1523包重4千多公克及安非他2包，涉嫌違反毒品危害防制條例，全案依法移送新北地檢署偵辦。

警方調查發現，該建物是鐵皮搭建違章建築，王嫌認為透過鐵皮屋掩護，較不易被查緝，承租後即做為販毒場所，仍遭警方查獲，並報請新北市政府公安聯合稽查小組，由警察局、消防局、工務局及拆除大隊等機關到場同步實施稽查，確認違建事實明確，決議強勢處置，屋主於21日自行拆除。

蘆洲分局呼籲房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益，將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕槍枝、毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，以有效預防犯罪問題。