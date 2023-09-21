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高二男患女乳症被叫C先生「可以去當女優」　整形平胸撫創傷

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名17歲的男高中生上游泳課時常被同學譏笑他胸部大，還被取「C先生」的綽號，甚至還嘲諷他可當女優，他後來都不敢上游泳課，最後轉學了，他媽媽不忍孩子到新的學校再受到心理的打擊，求助於衛福部彰化醫院整形外科，經過微創手術，撫平外觀也撫平心理，現在游泳更成了他最愛的運動。

▲男患女乳症整形恢復正常。（示意圖／視覺中國CFP）及彰化醫院提供

▲男患女乳症整形恢復正常。（示意圖／視覺中國CFP）

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彰化醫院表示，據這名高中生的媽媽指出，以前孩子在夏天碰到體育課就跟她說不舒服要請假，後來她才知道孩子因為游泳課被諷胸部大，還被笑說「你都不用隆胸，就有女人的胸部」，還取了「C先生」的綽號，暗指孩子可能有C罩杯。她看到孩子心靈受創，一再安慰，卻無法去除其內心的陰影，所以轉學，重新開始，又怕事態重演，才想透過整形來回復外觀。

▲男患女乳症整形恢復正常。（示意圖／視覺中國CFP）及彰化醫院提供

▲彰化醫院整形外科醫師呂明川。（圖／彰化醫院提供）

整形外科醫師呂明川表示，這種男性女乳症在臨床上很常見，也就是說，男性卻有像女生一樣的胸部，有些人不在意，但也有人因在意而盡量縮胸走路，造成駝背，也有像另一名酷愛重訓的32歲男子，但胸部有男性女乳症的情況，怎麼練也消不下去，甚至如同這名高中男生遭受言語霸凌，心理受創，不願面對人群，這起個案的賴姓高中生就因此而轉學，也不敢再游泳，不敢穿淺色衣服，怕因胸部激凸引起他人異樣眼光。

呂明川說，上述2起個案都透過抽吸及切除乳腺的微創方式，讓胸部變得平坦，術後一週即看到明顯的效果，胸型變得美觀，男性女乳症常見於嬰兒、青少年及老年，因荷爾蒙變化而引發，嬰兒和老年通常不太會在意，最困擾的來自於青少年時期，造成自信心受損、衝擊社交生活等後遺症，其他因疾病或藥物也可能造成男性女乳症。

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