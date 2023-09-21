在營區用手機簽賭百家樂　還被長官看到！馬防部上兵下場曝

▲曾在馬祖防衛隊服役的許姓上兵，去年4月間連續一周在營區寢室以手機在賭博網站上簽賭百家樂，營區長官發現後報請憲兵隊偵辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子於去年4月間於馬祖防衛指揮部營區擔任志願役上兵服役期間，被長官發現在寢室以手機登入賭博網站簽賭百家樂，許男坦承以3萬元賭資與網站對賭等事實，部隊送憲兵隊偵辦，經金門檢察分署轉陳最高檢察署核轉桃園地檢署複訊，檢方偵結依在營區賭博財物、刑法之網際網路賭博等罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，24歲的許姓男子於2018年至2022年6月在馬祖防衛指揮部某部隊志願役上兵，去年4月23日至同年月30日止於營區寢室內以手機登入賭博網站簽賭百家樂，在把玩時被營區長官發現詢問，長官認為事態嚴重，由馬祖憲兵隊偵訊後移送連江地檢署偵辦，再陳請金門高檢分署、最高檢察署核轉許男位於桃園住居地的桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，許男坦承於營區寢室內以手機簽賭網際網路賭博網站之事實，並以3萬元與賭博網站對賭，若押中可依賠率獲得獎金，若賭輸則賭資歸網站經營者所有，檢方認為，許男係觸犯陸海空軍刑法第75條第一項在營區賭博財物、刑法第266條之以網際網路賭博財物等罪嫌，檢方偵結後向法院聲請簡易判決處刑，許男已於去年6月1日退伍。