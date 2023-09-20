進口蛋流向不明引爆民怨　桃市府議會專案報告、續查守護食安

▲桃園市長張善政針對液蛋流向不明，特別指示市府衛生、農業、法務、環保、教育與勞動等局處啟動食安聯合稽查追查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近日進口蛋引發國人憂心，桃園市長張善政指示市府啟動食安聯合稽查小組，其成員含括衛生、農業、法務、經發、勞動、環保局與教育等局處，自今年5月發生泰國進口發霉蛋事件與9月11日台農進口巴西雞蛋誤標效期等事件，聯合稽查小組今天在桃園市議會專案報告，希望透過全面加強聯合稽查，確保市民食用蛋的安全衛生，讓消費者安心採購。

市府食安聯合稽查小組今天上午在市議會臨時會上做專案報告，包括衛生、農業等局處指出，9月15日兵分8路至大賣場超市、傳統商行、洗選場與蛋品工廠追查進口蛋品稽查發現，其中仲毅農產品公司將自巴西進口的雞蛋生產為未殺菌液蛋，產地卻標示為「台灣」，涉嫌違反食安法第28條，依同法第45條規定，市府裁罰處4萬以上400萬以下罰鍰。此外，該廠散裝籃蛋販售時未標示品名及產地，亦違反食安法第25條規定，依同法第47條處3萬以上300萬以下罰鍰，衛生局已要求業者於16日起至18日至下游商，包括（街邊店、自助餐、小吃店等）採自主預防下架回收。

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▲桃園市府食安聯合稽查小組主動追查蛋品商雞蛋來源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，農業部於9月18日晚間公布冷鏈倉儲地點後，桃園市共計有4家，經確認其中高祥倉儲位於高雄市轉高雄稽查，市府食安聯合稽查小組昨天查核全日物流公司桃園觀音倉及好好國際物流公司委好食在公司儲存進口雞蛋，2處倉儲現場均有過期雞蛋存放，經統計巴西蛋216萬6,480顆、泰國蛋101萬7,360顆，產品外箱貼有過期品禁出與報廢品待銷毀字樣。另發現2家業者共有14批，達149萬2,200顆即期出庫（距效期日僅剩7天內），出貨給6縣市10家蛋品商，市府食安聯合稽查小組將持續追查，並移請所轄縣市衛生局後續追查進口蛋製成食品合規性。

市長張善政關心桃市學校營養午餐安全性，已於昨天宣布桃園市即日起禁止營養午餐使用液蛋，教育局亦於昨天安排學校營養師至6家食材供應商與17家團膳廠商，共計23家查核蛋品使用來源，確認有無標章驗證、蛋品外觀、存放位置及保存期限等，目前查核結果均符合相關規定，後續市府也會持續關注。

▲桃園市府食安聯合稽查小組稽查蛋品廠商與賣場是否符合規定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，為確保營養午餐安全，桃園市學校營養午餐均依規定使用國產3章1Ｑ食材，不會使用到進口蛋，並要求學校確實執行午餐契約規範，落實自主查核雞蛋是否採用具CAS台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品（TAP）標章，或雞蛋溯源標籤、洗選雞蛋噴印溯源之產品，並依規定應每日如實登錄「教育部校園食材登錄平台」。

農業局亦指出，在強化畜牧場生產端源頭管理上，已委請蛋雞業者做好防疫措施及生產管理，以穩定桃園雞蛋產量，保障穩定生產及提升品質，讓民眾可安心使用。另也針對轄內各蛋雞場及各區農會直銷站，視察販售雞蛋是否有標示不實或有進口蛋混充國產蛋販售情形。

經濟發展局則輔導公有市場、糕餅業與食品類觀光工廠瞭解蛋品來源，加強宣導公有市場攤商主動提供消費者蛋品進貨來源說明，避免消費者購買來路不明蛋品。

市府法務局消保官也針對轄內超市、賣場、市場等店家加強稽查，避免出現哄抬雞蛋價格或囤積情況，以保障民眾消費權益，並加強宣導民眾選用優良國產蛋品，以免購買到來路不明的蛋品。