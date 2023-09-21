曾是性別平權先鋒！律師點破「李昂最大錯誤」：散發莫名腐敗味

▲作家李昂。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

知名作家李昂昨在臉書發文，公審3位不讓博愛座的年輕人，更氣憤點名台北市長蔣萬安，此舉反遭眾人撻伐，律師呂秋遠也道出最可怕的點，直言「以她的身份地位，累了就先別出門，還有點錢就坐計程車。」

呂秋遠稍早在臉書提到，李昂發文公審坐在捷運博愛座上，沒有讓座給她的年輕女生，留言處還嘲諷她們如果是中學生懷孕，倒是很恭喜，「這種行為，散發出莫名的腐敗味。」

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他直言，博愛座是給有需要的人，不是給老人，而「需要」這件事是主觀的，「只要覺得想坐就可以去坐，大家都很累，付同樣的票價，只看先來後到，誰在看年紀？這個年輕人可能已經快被課業、補習、熬夜上班壓垮，老年人可能體力比我還好，羅馬尼亞硬舉可以100公斤，累，這種事，誰在看年紀？」

▲他認為，李昂最大錯誤就是，放出當事人的照片公審。（圖／翻攝自臉書／呂秋遠）

呂秋遠認為，這件事最可怕的在於，她把當事人的照片放在網路上公審，只因為沒坐到博愛座，甚至在底下的留言裡，嘲弄對方可能是中學生懷孕，「她曾經是性別平權的先鋒，什麼時候崩壞成以懷孕來嘲弄對方的霸凌者？」

最後，呂秋遠更喊話，「以她的身份地位，真的，累了就先別出門，還有點錢就坐計程車。至於公共交通工具要怎麼定義博愛座，不用問蔣萬安，問問她自己就好。」

眼看爭議延燒，李昂今日也發文還原前因後果，強調自己有高血壓、心血管的問題，而且真的累壞了，當時也是客氣詢問，結果年輕男生聲稱不舒服，卻邊戴著耳機聽音樂，邊露出非常享受的表情；至於兩個年輕女生，則以非常藐視的白眼回應，連話都不肯說。

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