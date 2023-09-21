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失望炸雞桶！他喊好市多1經典完勝　醬汁也神：煮麵炒飯超好吃

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO還是愛賣場裡的烤雞大腿。（圖／翻攝自（左）Costco好市多 商品經驗老實說、（右）資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

好市多熟食區「蒜辣薄皮脆雞」近日悄悄改版上架，變成桶裝販售，一桶6入，不過評價兩極，有人搖頭「剛上市吃過一次後，就謝謝再聯絡」，也有人讚「明明就很好吃，軟嫩又多汁！」就有會員買了一桶後相當失望，覺得賣場另1熟食還是最神，「如果你不是因為蒜&辣的口味，還是買八隻雞大腿裝的就好！」

這位網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，「千萬不要被照片騙了，全部排隊的人拿到的第一的反應是……難道是賣太好、盒子不夠用，所以換了個大一點的盒子裝嗎？」因為熟食區價目牌可見，炸雞看起來滿出桶子，可實際拿到卻大概只到桶子的一半。

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原PO就直呼，這樣不如到賣場裡買一袋雞大腿，「建議要買的人，如果你不是因為蒜&辣的口味，還是買八隻雞大腿裝的就好」，並指出「一個是三隻雞大腿切成六塊賣，一個是完整八隻雞大腿」，最後還不忘大告白，「我愛雞大腿！」「喔！對了！雞大腿的醬汁還可以拿來煮麵炒飯，超好吃的！」

▲原PO依舊鍾愛好市多的烤雞大腿。（圖／資料照）

就有會員秒共鳴，「吃過一次（炸雞桶），真心覺得八大腿比較讚」、「我也喜歡買8隻腿的」、「感謝滅火！還是進賣場拿8大腿」、「被你說得我好想去買大雞腿來吃。」

但也有人被蒜辣薄皮脆雞圈粉，「我個人是很喜歡這個炸雞的味道，就跟肯德基早期薄皮嫩雞的味道一樣，有個特殊香料味道在裡面，而且它不是屬於一般炸雞酥脆的口感」、「我覺得這個比雞大腿更好吃，以前二入裝時，每次去必買」、「這個好吃耶！找一天也要搬一桶回家，自己一個人吃。」

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