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好市多1邪惡美食「以為吃拿坡里」　一票會員雷爆：不敢買了

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲「蒜辣薄皮脆雞」改版上架，變成一整桶販售。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

逛完好市多，許多人都會在熟食區覓食一番！一名網友表示，最近「蒜辣薄皮脆雞」悄悄改版上架，變成6隻桶裝販售，若另搭配PIZZA與飲料喝到飽，「這下變拿坡里了！」該文引來千名會員討論，評價卻是兩極化，「漢堡已經被雷過，雞皮炸的比鱷魚皮還硬」；「明明就很好吃，軟嫩又多汁！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呼，熟食區改版上架，架上出現「蒜辣薄皮脆雞桶」，一桶有6塊炸雞，讓原PO不禁笑虧，現場內用再搭配18吋PIZZA、喝到飽的可樂，「這下變拿坡里了！」

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熟食區價目牌可見，「蒜辣薄皮脆雞桶」6入價格為289元，圓形紙桶外觀還印有Kirkland Signature的字樣，讓人看了食指大動，然而貼文曝光後，網友評價卻是兩極化。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一桶6隻價格289元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

底下釣出一票網友搖頭喊雷，「買好多次，炸物聞起來很香，但為啥每次吃都會有股可怕肉腥味呢？吃幾口對那味道會怕怕的，感覺不是國產雞肉，之後都不敢買了」、「用餐區一口咬下後...滿嘴軟爛的粉的經驗太可怕了」、「難吃+1，上禮拜特價88元買了2隻，吃到生氣，隔天馬上買肯德基+蛋撻」、「之前剛上市吃過一次後，就謝謝再聯絡，還敢出整桶的」、「漢堡已經被雷過，雞皮炸的比鱷魚皮還硬」、「等變189元再來說」。

也有會員護航直呼，「明明就很好吃，軟嫩又多汁」、「我覺得很好吃，比肯德基的炸雞還好吃」、「我覺得好吃耶，果然每個人口味差異大」、「在車上吃很香」、「真心覺得好吃，每次去必買」、「那個炸雞我覺得很好吃耶！但是太貴了，我是吃南崁店的」。

還有人激推喜歡的炸雞店，「我家巷口『昌平炸雞王』，屌打」、「拿坡裡炸雞，便宜好吃」、「個人覺得丹丹漢堡的炸雞最好吃」、「薄皮炸雞唯一推頂呱呱」、「七彩炸雞無敵好吃」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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