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嗨吃好市多蛋糕！剩1塊才想起「重要1事」糗了　曝貼紙全笑翻

▲▼原PO買好市多蛋糕，快吃完才想到明明是買巧克力口味的，但巧克力不見了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲蛋糕快吃完，原PO才想到巧克力不見了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者鄺郁庭／綜合報導

有會員近日買了一顆好市多蛋糕回家，事後在臉書社團PO出蛋糕剖面照，乍看並無異狀。原PO接著曝光產品貼紙，上面印著「10吋巧克力鮮奶油蛋糕」，但看著金黃蛋糕體、卡士達內餡、水果夾層，他不禁笑呼「吃到剩下一點才想到……咦～我不是買巧克力鮮奶油蛋糕嗎？」「巧克力在哪裡？」引發熱議。

這位會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片「買了一顆蛋糕，開心開吃。吃吃吃、吃吃吃，吃到剩下一點才想到……咦～我不是買巧克力鮮奶油蛋糕嗎？巧克力在哪裡？」照片中，蛋糕外層裹了一層鮮奶油，要切開才知道裡面是什麼口味。

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原PO也強調，他沒有想退貨，還讚蛋糕不錯吃，而且也差不多吃完了，「只是很疑惑說好的巧克力呢？」並在留言處表示，中間水果層夾的是水蜜桃，「拿的時候是看標籤拿的，認為是巧克力。還以為是新配方，外白內黑，想試試看。」

▲▼原PO買好市多蛋糕，快吃完才想到明明是買巧克力口味的，但巧克力不見了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有人笑呼，被裝錯的蛋糕一定很好吃。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不少人笑翻，「其實巧克力是品牌名字」、「巧克力在貼紙上」、「巧克力是甜點師傅的名字啦」、「剛做完美白」、「心中有巧克力，看到的都是巧克力」、「看來真的很好吃！吃得整個忘我了」、「意外讓你發現這個好吃」、「原PO真搞笑哈哈！我的巧克力呢！哈哈！」

有網友則開玩笑P圖，把產品貼紙「10吋巧克力鮮奶油蛋糕」多加1字，變成「10吋（沒）巧克力鮮奶油蛋糕」。其中，不少會員猜測會不會是白巧克力，但有人就直呼，「貼錯貼紙了吧」、「裝錯無誤，因為標示裡根本沒有水果啊」、「應該是工作人員忙中有錯，以至讓盒子錯置了。」

▼有網友開玩笑P圖。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼原PO買好市多蛋糕，快吃完才想到明明是買巧克力口味的，但巧克力不見了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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