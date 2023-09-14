快訊／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁　台中市府出手了

▲網友爆料，日前到南屯好市多買牛肉，沒想到一煎超多白色蛆竄出，怒向衛生局投訴。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

有網友在臉書社團《好市多商品消費心得分享區》貼出一段煎牛排影片，在炙熱的鍋上有好幾塊牛肉，但仔細一看，竟有數條白色蛆蟲從肉中鑽出。網友指出已連繫好市多並通報衛生局，好市多也已退費。台中市衛生局食安處今(14)日上午派員前往南屯好市多稽查，未發現蟲體等異物。好市多官方也對此回應，賣場已協助會員辦理退貨；經賣場釐清，同時段販售之品項並未收到相同問題反應。若會員因食用後有身體不適，好市多將會予以協助。

網友在影片中解釋，從好市多購買牛肉回家後就分裝放入冰箱，全程冷凍，買完第三天退冰要煎來吃時，竟發現許多白色蛆蟲竄出，嚇得退貨並通報衛生局。

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食安處指出，消費者在9月6日購買商品、9月9日要料理商品，發現問題同日退貨後通報。

食安處今天到南屯好市多稽查，包括分切及販售現場的冰箱保存溫度、環境及機具清潔、人員衛生等項，目前尚符規定，亦無發現病媒，隨機抽取該產品進行檢視，未發現蟲體等異物，食安處將持續不定期派員稽查，如發現食品有蟲體異物，將開立限期改善通書，屆時如未複查合格，將違反食安法第17條裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處也說，該疑似問題產品是由好市多高雄總公司以冷凍真空包裝進口，經分公司賣場分切成牛排後，以保鮮膜包裝冷藏販售。業者表示，有受理此案消費者客訴，將持續提升作業場所衛生及人員教育訓練，並加強檢視上架產品，防止類似案件發生。