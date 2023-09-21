綠營不捨陳吉仲下台　徐巧芯曝「力挺總名單」：這次要一屍幾命？

▲國民黨籍台北市議員徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於巴西蛋爭議，農業部長陳吉仲於19日晚間請辭，許多綠營人士紛紛表達不捨。國民黨台北市議員徐巧芯21日批評，農業部做出荒腔走板的政策以後，許多民進黨政治人物還在幫陳吉仲加油，甚至稱他為「政務官的典範」；因此，她整理出一份力挺總名單，開轟「這次到底要一屍幾命？全黨都要上陳吉仲的車。」

徐巧芯在臉書發文痛批，陳吉仲在農業部做出荒腔走板的政策以後，許多綠營政治人物還在幫陳吉仲加油，甚至稱他為「政務官的典範」。因此，她整理出一份力挺名單，統整哪些綠營政治人物完全不顧國人食安，哪些粉專側翼一條龍。

「全黨都要上陳吉仲的車，就算農業部指示廠商『洗產地』被踢爆，一樣力挺到底。」徐巧芯質疑，這次到底要一屍幾命？要讓台灣的食安「毀於一蛋」？陳吉仲下台，但食安問題仍然繼續延燒，政府必須給民眾一個答案。

面對陳吉仲辭職，民進黨昨日則強調，過去一段時間，陳吉仲對進口蛋的問題不斷向各界說明釐清所有質疑，也將政策進行通盤檢討，除了對社會大眾及行政團隊的歉意，並主動請辭負責。為此，民進黨尊重陳吉仲的決定，呼籲朝野各政黨回歸政策議題理性討論，不要再有過多惡意的政治操作，傷害國家整體利益。