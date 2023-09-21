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柯文哲「吃冰舔蓋、蘿蔔糕不捨加蛋」　盤點財富不自由10件事

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨日（20日）在Instagram發文細數10個還沒財富自由的情況，包含吃冰淇淋舔上蓋、吃完多力多滋不洗手、早餐店蘿蔔糕捨不得加蛋等等，藉此批評進口蛋爭議，「花2億銷毀用好幾億買來的5402萬顆蛋」。

▲民眾黨主席柯文哲出席台灣上市櫃公司協會講座活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲在IG發文談論進口蛋爭議。（資料照／記者林敬旻攝）

柯文哲在IG的文章中提到，因為還沒財富自由，可能會出現以下10種情況：

1、你吃冰淇淋，一定要舔上蓋。
2、你吃布丁，封膜舔得乾乾淨淨。
3、你吃麥當勞，薯條可樂絕不加大。
4、你吃完多力多滋，不會直接洗手。
5、你買完東西，捨不得加購1元提袋。
6、你看電影，只能在平日優惠去看。
7、你喝咖啡要等買一送一，一個人喝兩杯。
8、你加油一次加300（元），不敢加滿。
9、你在熱得要死的夏天，才買出清冬季大衣。
10、你吃早餐店蘿蔔糕，捨不得加蛋。

柯文哲在文末抨擊，民眾省錢繳稅，政府卻揮霍人民的納稅錢，彷彿財富自由一般，卻規避監督，「還花2億銷毀用好幾億買來的5402萬顆蛋」，並喊出口號希望實現政黨輪替，「讓柯文哲把國家還給你！」

不過，文章公開之後，網友反應卻很兩極，一部分網友力挺柯文哲，認為文案寫得很幽默、犀利，「根本完敗只會喊挺台灣的」、「支持理性治國」；另一部分網友則覺得文不對題，甚至有從事農務工作的人留言，希望大家先去了解銷毀蛋的來龍去脈再來討論這件事，「先不講政黨，這些認真做事、專業評估又盡力避免更多損失的專家對你們來說算什麼？」

小時候，媽媽都說不要浪費。現在政府銷毀5402萬顆進口雞蛋，一點也不心疼。 陳吉仲前部長說，他進口雞蛋是站在糧食安全、國內消費者權益保障、兼顧國內蛋農生計的多重考量，他想得面面俱到卻被抹黑，只好負傷離開。 他之前已惹出一堆爭議，現在雞蛋一役，更衍生三大爭議。農業部是否圖利特定廠商？產銷供應有無斷鍊？食安問題？ 原本周五陳吉仲要去 #立法院專案報告，現在突然請辭，拍拍屁股一走了之。昨天早上他開記者會前，還直衝民進黨立法院黨團報告，讓人搞不清楚到底他是民進黨的官、還是中華民國的部長？ 陳吉仲留給我們一堆說不清的爛帳，到底進口蛋的流向去了那裡？希望即使他離職了，仍有人可回答。 讓我們回歸理性執政、務實面對問題。 跟著我一起全力推動 #政黨輪替，讓我 #把國家還給你！

柯文哲發佈於 2023年9月20日 星期三

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