蘇煥智願幫郭台銘連署！　現身台北「旗艦店」與郭密會半小時

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（10日）全國10個連署站開張，台灣維新召集人、前台南縣長蘇煥智現身郭在台北忠孝東路「旗艦」連署站。蘇煥智表示，他會幫忙郭台銘連署，希望多一點不一樣的聲音，對台灣比較好；蘇也透露他的朋友想要幫郭連署，但沒有門路，所以今天來幫忙拿一些表格，並了解連署狀況。另外，蘇煥智也強調自己退出2024總統大選連署與郭台銘無關。

▲蘇煥智與郭台銘密會半小時，並稱會幫郭連署。（圖／記者蘇晏男攝）

《東森新媒體ETtoday》目擊，蘇煥智20日晚間6時許現身郭台銘位在台北忠孝東路的連署站，上半身穿綠色襯衫，手拿空白連署書，接著經記者詢問來此目的不久，便與發言人陳家頤進入會議室，與郭台銘開會約半小時。會議結束後蘇煥智受訪時，針對今天是否來幫郭台銘連署表示，他有一些朋友想要連署，但沒有表格，所以來拿一些表格，主要是因為有朋友要連署，他也來了解狀況。

對於自己是否會參與郭台銘連署，蘇煥智說，「郭董部分我會幫他連署」，希望多一點不一樣的聲音，對台灣比較好，有的不同聲音，讓大家去表達，能多一點競爭，總統參選人賴清德、侯友宜、柯文哲，大家已經很熟悉，而郭是比較新的可能性，現在處於比較弱勢，所以郭會提一些比較新的東西，大家也在看說，也許更多不同意見，可以讓大家更多選擇。

針對跟郭台銘開會聊了什麼，蘇煥智說：「他們都談連署問題。」但是否被郭台銘找來連署，蘇則澄清，「我是主動來了解這些」，因為有一些朋友有興趣幫郭連署，只是他們現在有一個問題，就是想要幫忙連署的人沒有門路，因為郭現在只有一個旗艦店（指台北連署站）或板橋，其他很多人在各地想要幫郭連署的人，沒有門路。

媒體追問，是否會在台南幫忙郭台銘連署？蘇煥智說，台南有一些朋友想幫郭連署，但找不到門路。是否出手協助？蘇煥智回應，想連署的人，「我們也想看看他這邊能不能參與連署」。

對於是否提政見協助郭台銘，蘇煥智回應，的確有些政策上，他有一些朋友來請教，看能不能提供郭一些政策，「是有些朋友請我提供意見」。過去就與郭認識，郭也有些朋友希望能夠提供一些意見，畢竟郭在政治、國政上，跟實際在國會、地方執政經驗的人，相對來說，他的經驗可以提供郭參考，某一程度讓郭對在政治實務有幫助。

由於蘇煥智原先打算參與2024總統大選連署，但15日時他表示，因為個人財力困難，募款不易，未免造成家人及朋友的困擾及負擔，所以決定放棄總統連署參選，媒體再問蘇，退選是否跟郭台銘有關？蘇煥智表示，沒有關係，其他人連署大家都覺得不太可能，大概就覺得郭台銘比較（有可能），的確很耗錢與力，「你看這個很花錢」。

據了解，郭辦跟蘇煥智保持良好關係，也會向蘇徵詢相關國政建議，認為是主流民意大聯盟下一份子，沒有勸退他，是蘇自己不選。蘇有其專業、意見，郭辦都會參考。