全國反毒在台南　安平林默娘公園熱鬧登場

▲教育部結合台南市政府，將於9月23日在台南市安平林默娘公園及周邊景區，舉辦「2023年全國反毒活動-反毒手牽手 幸福快樂GO」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動「新世代反毒策略行動綱領」及「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，教育部結合台南市政府，將於9月23日（星期六）在台南市安平林默娘公園及周邊景區，舉辦「2023年全國反毒活動-反毒手牽手 幸福快樂GO」。

行政院羅秉成政務委員與教育部潘文忠部長將偕同台南市長黃偉哲、教育部台南市聯絡處孟繁宇軍訓督導等人共同進行宣誓啟動儀式，展現推動反毒及反詐工作的決心，並號召民眾共襄盛舉，建立無毒淨和校園。

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本次活動計「3K健走」、「反毒反詐教育宣導」暨「反毒績優教育單位表揚」等項次。其中3K健走結合多媒體互動「緝毒神探」，以分組分區的反毒反詐教育宣導串聯趣味闖關，設定不同的主題關卡，適合親子共同參與，如:反毒行動車、反毒展區、反詐騙展區、生命教育展區、一二三四級毒品展區等，讓運動變得多元有趣，賦予反毒、反詐新意涵。

健走路線以台南安平著名景點規劃，沿途行經大魚的祝福、安億橋河底景觀隧道、漁人碼頭、運河博物館、港濱歷史公園特色遊戲場。其間提供一系列的台南小吃及補給站，補充體力及認識台南府城。活動計2000餘人來自全台各地的民眾、企業、師生共襄盛舉，在參與健走的同時亦表達支持反毒的決心。

現場表演邀請後壁國中太鼓社、成功國中官將首、曾文農工、新營高中熱舞社等學校帶來在地的特色演出。還有可愛國軍人型氣偶一反訓練場上雄糾糾氣昂昂的國軍官兵，穿上活潑可愛的氣偶，搭配熱力四射俏皮的表演，堪稱是本日最萌的團體。

教育部藉此盛會表揚年度戮力執行反毒工作的教育績優單位，共計7個教育行政機關、12所大專校院、24所高中學校及30所國民中、小學獲得殊榮，嘉勉反毒宣導有成，期盼更多人加入推動反毒教育行列持續向下紮根。另鑑於新興、偽裝毒品多樣化，常包裝成咖啡包或糖果成混和型毒品，為擴大防制學生藥物濫用的宣導效益，教育部長潘文忠與台南市長黃偉哲也錄製宣傳片，同時教育部更邀請國家級跆拳道選手「羅嘉翎」擔任反毒反詐宣導大使，期透過多方及強力的宣導短片，傳達毒品無所不在的危害性，呼籲民眾拒絕毒品、防範詐騙。

毒品相關問題，請撥打各縣市毒品危害防制中心:0800-770-885(請請你，幫幫我)，日常生活中請提高警覺，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。