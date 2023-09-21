　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國反毒在台南　安平林默娘公園熱鬧登場

▲教育部結合台南市政府，將於9月23日在台南市安平林默娘公園及周邊景區，舉辦「2023年全國反毒活動-反毒手牽手 幸福快樂GO」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲教育部結合台南市政府，將於9月23日在台南市安平林默娘公園及周邊景區，舉辦「2023年全國反毒活動-反毒手牽手 幸福快樂GO」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動「新世代反毒策略行動綱領」及「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，教育部結合台南市政府，將於9月23日（星期六）在台南市安平林默娘公園及周邊景區，舉辦「2023年全國反毒活動-反毒手牽手 幸福快樂GO」。

行政院羅秉成政務委員與教育部潘文忠部長將偕同台南市長黃偉哲、教育部台南市聯絡處孟繁宇軍訓督導等人共同進行宣誓啟動儀式，展現推動反毒及反詐工作的決心，並號召民眾共襄盛舉，建立無毒淨和校園。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次活動計「3K健走」、「反毒反詐教育宣導」暨「反毒績優教育單位表揚」等項次。其中3K健走結合多媒體互動「緝毒神探」，以分組分區的反毒反詐教育宣導串聯趣味闖關，設定不同的主題關卡，適合親子共同參與，如:反毒行動車、反毒展區、反詐騙展區、生命教育展區、一二三四級毒品展區等，讓運動變得多元有趣，賦予反毒、反詐新意涵。

健走路線以台南安平著名景點規劃，沿途行經大魚的祝福、安億橋河底景觀隧道、漁人碼頭、運河博物館、港濱歷史公園特色遊戲場。其間提供一系列的台南小吃及補給站，補充體力及認識台南府城。活動計2000餘人來自全台各地的民眾、企業、師生共襄盛舉，在參與健走的同時亦表達支持反毒的決心。

現場表演邀請後壁國中太鼓社、成功國中官將首、曾文農工、新營高中熱舞社等學校帶來在地的特色演出。還有可愛國軍人型氣偶一反訓練場上雄糾糾氣昂昂的國軍官兵，穿上活潑可愛的氣偶，搭配熱力四射俏皮的表演，堪稱是本日最萌的團體。

▲教育部結合台南市政府，將於9月23日在台南市安平林默娘公園及周邊景區，舉辦「2023年全國反毒活動-反毒手牽手 幸福快樂GO」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育部藉此盛會表揚年度戮力執行反毒工作的教育績優單位，共計7個教育行政機關、12所大專校院、24所高中學校及30所國民中、小學獲得殊榮，嘉勉反毒宣導有成，期盼更多人加入推動反毒教育行列持續向下紮根。另鑑於新興、偽裝毒品多樣化，常包裝成咖啡包或糖果成混和型毒品，為擴大防制學生藥物濫用的宣導效益，教育部長潘文忠與台南市長黃偉哲也錄製宣傳片，同時教育部更邀請國家級跆拳道選手「羅嘉翎」擔任反毒反詐宣導大使，期透過多方及強力的宣導短片，傳達毒品無所不在的危害性，呼籲民眾拒絕毒品、防範詐騙。

毒品相關問題，請撥打各縣市毒品危害防制中心:0800-770-885(請請你，幫幫我)，日常生活中請提高警覺，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
台灣高通裁員　傳至少200人「資遣費曝光」！
快訊／「百隻虎頭蜂狂螫」2男全身發黑亡　相驗結果曝
快訊／柯文哲怒了！　「我直接挑戰賴清德」
侯友宜抱出的南非武官之子　舊金山相擁「沒侯就沒我」
翻覆普悠瑪號「尋獲牙齒、背包」　還有13塊小碎骨
LIVE／女高中生白眼惹怒她！李昂嗆蔣萬安取消博愛座　北市府
快訊／臨時工8樓直墜1樓　腦漿外溢慘死
買「捷奧10天6萬9」卻不出團！　旅行社一句話夫妻氣炸
許瑋甯整理外公遺物　「小紙條」一打開看哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾是性別平權先鋒！律師點破「李昂最大錯誤」：散發莫名腐敗味

「博愛座存廢」再引戰！曾有8千人連署達標　衛福部決議維持

全國反毒在台南　安平林默娘公園熱鬧登場

這輩子還沒用過蘋果「可悲嗎？」　全場點頭！1原因怒開噴

年輕人沒讓座！李昂1句「中學生懷孕很恭喜」挨批　他愣：不敢相信

旅展買「捷奧10天6萬9」卻一直去不了！夫妻被搞瘋　全場炸鍋

學生妹坐博愛座被踢醒！　阿伯站面前狂瞪：我就是故意的

2025開徵碳費！公民團體籲每噸500元起跳「目標3000元」

農糧署推平價「越南高麗菜」　消費者買到後悔：吃起來像咬橡皮筋

中秋＋國慶「國道客運優惠」一次看　花東租車、搭車都有好康

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

曾是性別平權先鋒！律師點破「李昂最大錯誤」：散發莫名腐敗味

「博愛座存廢」再引戰！曾有8千人連署達標　衛福部決議維持

全國反毒在台南　安平林默娘公園熱鬧登場

這輩子還沒用過蘋果「可悲嗎？」　全場點頭！1原因怒開噴

年輕人沒讓座！李昂1句「中學生懷孕很恭喜」挨批　他愣：不敢相信

旅展買「捷奧10天6萬9」卻一直去不了！夫妻被搞瘋　全場炸鍋

學生妹坐博愛座被踢醒！　阿伯站面前狂瞪：我就是故意的

2025開徵碳費！公民團體籲每噸500元起跳「目標3000元」

農糧署推平價「越南高麗菜」　消費者買到後悔：吃起來像咬橡皮筋

中秋＋國慶「國道客運優惠」一次看　花東租車、搭車都有好康

外媒爆高通中國裁員「可能撤上海研發中心」　資遣費達N+7

恭喜大馬網紅拿督賽「求婚成功」！　交往5年報喜：她說願意了

上班族意外與部長買進「三鐵共構」同社區　樂喊：好幸福

農業部指示進口蛋標國產　「實質轉型」變「實質犯法」

曾是性別平權先鋒！律師點破「李昂最大錯誤」：散發莫名腐敗味

解釋進口蛋政策、執行過程　農業部：設置公開專案進口雞蛋專區

她養生每天喝水7000cc！頻尿頭昏才知已水中毒　醫提2原則調整飲水量

梅西爆傷情？休2場回歸後只踢37分鐘　美媒：神祕的疲勞

台灣高通裁員　傳至少200人「資遣費曝光」！網愣：才剛面試完

兒子婚禮倒數！徐乃麟親邀2大咖　扛徐新洋婚禮費用「送他美好的家庭」

生活熱門新聞

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

比跑步還有用！醫師曝「這種運動」最能降血壓

國家警報響！921地震速報演練

6萬通電話訂到1500顆名店蛋黃酥　畫面曝

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

幼童染RSV「咳到吐」　醫師：有2症狀要轉大醫院

蔬果行誤賣「毒地瓜」！老闆娘3點道歉被罵翻

入秋首波東北風到　明起7地區整天有雨

更多熱門

相關新聞

1間超商都沒有！　台南話題重劃區房價站上5字頭

1間超商都沒有！　台南話題重劃區房價站上5字頭

台南平實重劃區內連1間超商都沒有，生活機能變化不大，但房價還是持續上漲，房價已出現5字頭，信義房屋專家認為，平實附近便利性其實不差，加上重大建設持續進駐，帶動整體房價上揚。

全國十大優良防火管理人李忠信組長出線

全國十大優良防火管理人李忠信組長出線

台南建物及死亡火災起火原因電氣第1名

台南建物及死亡火災起火原因電氣第1名

台南安南區鹿耳門溪出海口航道淤沙改善

台南安南區鹿耳門溪出海口航道淤沙改善

杏壇有愛台南市辦教師節表揚大會

杏壇有愛台南市辦教師節表揚大會

關鍵字：

全國反毒台南安平林默娘公園登場

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

好味小姐心碎宣布YT、Podcast節目停更

中信啦啦隊女神結婚！老公是南台灣最帥建商二代

Stray Kids出車禍！3成員在車上「急就醫檢查」

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

更多

最夯影音

更多
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面