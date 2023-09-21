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伊藤氏原始觀音座蓮已復育35株　澀水社區續造蕨類諾亞方舟

▲澀水社區持續復育伊藤氏原始觀音座蓮。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲澀水社區持續復育伊藤氏原始觀音座蓮。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉澀水社區參與林業保育署南投分署社區林業計畫多年，執行社區周邊及森林生態資源調查、認養維護澀水森林步道手作步道，今年進一步邀請森林療育師於社區內辦理森林療育，改善澀水森林步道部分泥濘區域、持續復育伊藤氏原始觀音座蓮，已推動野外族群復育35株。

南投分署於9月20日在澀水社區分享相關成果：自107年起已進行森林生態資源調查植物種類達249種，109年度步道蜻蛉調查統計種類達47種，動植物物種相當豐富，澀水社區在110及111年度更獲得社區林業計畫特優及績優社區榮譽；而112年度澀水社區林業計畫，除步道巡守、維護，另邀請森林療育師於社區內辦理森林療育4場次，參加人數達157人次，成果相當豐碩。

▲澀水社區進行復育伊藤氏原始觀音座蓮。（圖／澀水社區陳秋坤提供）

▲澀水社區進行復育伊藤氏原始觀音座蓮。（圖／澀水社區陳秋坤提供）

昨天活動也包括澀水森林步道巡禮，體驗桃米坑溪上游及澀水溪周邊豐富多樣的蛙類、鳥類、哺乳類及昆蟲，以及充滿台灣桫欏、鬼桫欏等蕨類，有如「侏儸紀公園」的原始景觀；其中「伊藤氏原始觀音座蓮」及「台灣原始觀音座蓮」都是台灣特有種且數量稀少，原本自1970年就在魚池鄉蓮華池絕跡，在該分署、水沙連社大、蓮華池林業試驗所及社區等相關單位及人員齊心努力下，去年起經專家學者協助指導下進行資源調查、重新發現，目前已成功復育30多株小苗，期盼將來能成為「蕨類的諾亞方舟」。

▲▼澀水社區辦理澀水森林步道手作步道維護，110及111年度獲得社區林業計畫特優及績優社區榮譽。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼澀水社區辦理澀水森林步道手作步道維護，110及111年度獲得社區林業計畫特優及績優社區榮譽。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲澀水社區復育珍稀蕨類「伊藤氏原始觀音座蓮」有成，並辦理社區林業成果發表會。（圖／林業保育署南投分署提供）

此外，澀水社區也與財團法人慈心有機農業發展基金會合作，推動綠色保育標章審查並通過，輔導澀水地區知名紅茶生產田區，鼓勵農民不使用化學合成肥料以及化學合成農藥耕作，同時使用有別於慣行產品之標章、提供消費者辨識，促進綠色保育產品之流通認同度，創造農業經營與環境永續共存。

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