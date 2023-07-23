埔里鯉魚潭堅持8年蝴蝶復育　1.6萬株蜜源植物打造生態風景區

▲埔里鯉魚潭堅持蝴蝶復育工作8年，成果豐碩。（圖／南投縣埔里中心湖觀光發展協會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮鯉魚潭是南投縣天然湖泊，四季優美，自然生態豐富，是最佳的戶外生態教室；南投縣埔里中心湖觀光發展協會在2015年開始投入蝴蝶復育工作，堅持8年至今，埔里鯉魚潭已植有1萬6000顆以上的蜜源植物，成果豐碩。

長期陪伴埔里鯉魚潭的台中市北屯扶輪社，投入社會資源與生態關心的角度，22日在天水蓮大飯店水上餐廳舉辦聯合社福活動「紫斑蝶復育活動」，更有來自台北、桃園台中等地區的扶輪社友響應本次活動，一起推廣環境教育、營造蝴蝶棲地；主辦單位也特別邀請薪傳舞蹈團，編排「蝴蝶舞蹈」、將蝴蝶姿態以具象的方式呈現。

埔里中心湖協會表示，昨天有來自各地的小朋友進到埔里鯉魚潭進行生態挑戰活動，也透過導覽員專業的解說，讓參與的民眾深度了解，並培養保護及復育的概念，深入體驗自然、共賞大自然的恩賜，也希望透過生態觀察，將善待環境的種子種在每個孩子的心中，也許這個種子未來會發芽，一起讓蝴蝶在山城園區內翩翩自在地飛舞，共同打造一個生態與自然為主的風景區。

協會指出，期盼埔里鯉魚潭帶頭一起將社會責任落實在生活與園區內，讓更多人走進鯉魚潭，一同為復育蝴蝶與自然進一份心力，詳細請關注埔里鯉魚潭官方粉絲團。