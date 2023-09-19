4星座「走不出舒適圈」！金牛不願改變、雙魚想太多了

▲你在職場中也害怕走出舒適圈嗎？（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

要跨出「舒適圈」才有機會成長、進步，但也意味著改變，要面對未知使人恐懼，絕非一件容易的事。塔羅牌老師艾菲爾點名有「4星座」走不出舒適圈，他們無法逃脫宿命魔咒，被束縛在過去和傳統的枷鎖中，使其難以擺脫舊習慣和思維，如同困在一座無法逾越的舒適城堡裡故步自封。

艾菲爾盤點「走不出舒適圈」4星座，請同時參考太陽、上升及月亮星座：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：天秤座

天秤座追求平衡、不敢冒險，害怕做出不明智的選擇，但有時冒險可為你帶來更多機會和刺激。學會在權衡中找到自己的立場、勇於嘗試新事物，你可能會驚訝於所能實現的平衡和成功。別被對風險的害怕而束縛、相信自己的能力，為了更好的明天，追求平衡與冒險的完美結合。

第3名：金牛座

安於現狀、不太願意改變的金牛座，對於穩定和物質享受有著堅實的執念。但有時活著需要一些改變和冒險，可能會為你帶來新的機會和成就。不要害怕變化，它有時是通往更好生活的關鍵，試著開放自己的心態、接受任何可能性，儘管可能讓你感到不安，但可能為你帶來更豐富、多彩的生活。

▲雙魚座容易想太多，而難以做出決定。（示意圖／免費圖庫pexels）

第2名：雙魚座

雙魚座時常左右搖擺、難以堅決地做出決定，你總是思考太多，容易陷入自己的想像中，這使你充滿了創造力和同情心，但有時卻為此感到困擾。然而，學會更加自信地邁出決定性的一步是很重要的，不要讓過度猶豫和擔憂阻礙你前進的步伐。相信自己的直覺和內在智慧，它們會指引你走向正確的方向。不要害怕犯錯，因為每一次決策都是成長和學習的機會，是通往成功和滿足的橋樑。



第1名：巨蟹座

巨蟹座傾向秉持傳統價值觀和履行家庭的期望，使你成為一位忠實和關愛家人的人。然而有時候你可能會感到自己深陷於情感的宿命中難以擺脫，重要的是要明白，接受宿命並不意味著你無法改變自己的生活。家庭和傳統價值對你而言很重要，但你也可以追求內心真正的願望和激情，不要害怕在生活中尋找平衡。勇敢追隨自己的夢想，因為你擁有足夠的勇氣和力量去塑造命運，每一步都是成長和自我實現的機會。