巴西蛋加工完產地變台灣！農業部喊「認知誤差」　食藥署曝法規

▲台中2間代工廠使用進口蛋製作成冷凍殺菌液蛋，原產地標示台灣，是農業部要求的。（圖／記者游瓊華攝）



記者柯振中／綜合報導

台中2間代工廠商近日被發現，6月起使用土耳其、巴西蛋製造成冷凍殺菌液蛋，產地卻標示在台灣，事後業者也無奈喊「農業部的要求敢拒絕嗎」，引起社會震驚。對此，食藥署晚間回應，根據認定的規則來看，液蛋並沒有改變食品本質，不是實質轉型，原產地應依照原料來源國標示。

近日雞蛋爭議不斷，台中2間代工廠受託處理土耳其、巴西進口的雞蛋，製成冷凍殺菌液蛋，產地卻標示在台灣，被抓到以後，業者也無奈喊話，會這樣標示是農業部要求的，他們不敢拒絕。

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▲農業部表示，過去進口的時候，雞蛋製作成冷凍液蛋屬於實質轉型，因此可以標示台灣，後來了解後已通知加工廠調整，這是實質轉型的認知誤差。（圖／民眾提供）



對此，農業部次長陳駿季表示，過去進口的時候，雞蛋製作成冷凍液蛋屬於「實質轉型」，轉型後製造地就可以標示成台灣，後來向食藥署了解，才知道不適合做實質轉型，因此7月已通知加工廠調整，這是「實質轉型」的認知誤差。

不過，食藥署晚間回應，所謂的「實質轉型」，就是要改變食物的本質，例如雞蛋製作成滷蛋、生米煮成熟飯，或是生食煮成熟食等等，也包含了其他不同的做法。

食藥署表示，液蛋的產品只是殼蛋經過洗蛋、挑選、打蛋、分離及殺菌等步驟，從財政部、經濟部公告的「進口貨物原產地認定標準」當中，可以確定沒有改變食品本質，並非屬於實質轉型，因此原產地的標示，要依照原料來源國標示，如果混合多國材料，則要依據比例的多寡，來依次標示。