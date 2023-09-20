「進口標台灣」業者稱畜產會指示　農業部：雞蛋變冷凍液蛋的認知誤差

▲台中液蛋業者稱中央畜產會指示把進口液蛋標示國產。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

台中市政府今（20）日查獲2家替農業部代工的液蛋製造廠，自6月起將土耳其或巴西進口蛋製成冷凍殺菌液蛋，產地卻標示為台灣，業者供稱是中央畜產會指示，到7月底才將產地改回來源進口國。對此農業部次長陳駿季今（20日）回應，雞蛋變成冷凍液蛋「實質轉型」與食藥署的認定有疑義。

台中市衛生局表示，業者供稱，接獲農業部中央畜產會指示，將產地標示為台灣，到7月底才將產地改回來源進口國，有假冒產地之嫌，涉犯食安法第15條第1項第7款規定涉及刑責，全案已移送檢調偵辦，以進一步釐清涉嫌假冒產地的產品數量及流向。

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陳駿季表示，過往進口時，雞蛋變成冷凍液蛋，屬於「實質轉型」，轉型以後製造地就可以標示台灣，後來向食藥署瞭解後，不適合去做實質轉型，7月已通知加工廠做調整，強調是「實質轉型」的認知誤差。

陳駿季指出，兩家台中加工廠有一部份是受中央畜產會委託，把進口蛋加工變成冷凍液蛋，這部分全部回到畜產會冷凍倉庫，沒有外流；至於同一加工廠有自行進口雞蛋，後續如何處置就要符合相關規範，但這部分還要進一步釐清。

陳駿季說，冷凍液蛋在認定上有疑義，農業部也正在查清楚這些疑義，如果能夠適度澄清就會對外說明，衛福部也會有明確的說明，因為現在都是媒體報導，實際的時間點跟業者論述，農業部都沒有在現場，所以相關細節還要釐清。

針對外傳主管雞蛋業務的農業部畜牧處司長張經緯將調職，陳駿季回應，他還沒接任部長，無法回應這個問題。