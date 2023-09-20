高虹安被爆護航都更案　綠黨團籲檢調偵查：太多啟人疑竇處

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安重啟遭凍結多年的「寡婦樓」都更案，而得標都更案的「高登國際」創辦人是將豪宅「回建築」租給其男友李忠庭的林美滿。對此，民進黨立院黨團20日表示，高虹安一連串行為有太多地方啟人疑竇，其中是否涉及到不法情事，呼籲檢調應該做相關申辦，讓新竹市政盡快回到正軌，新竹市民是無辜的。

除寡婦樓爭議外，名嘴李正皓爆料，再指另一處民主段都更案也有類似情事，他說，今年2月高、李用不合市價的價格住進回建築，接著屋主相關的建商都更案就用搭火箭的速度推動，「這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？這樣的對價關係，新竹市議員還不按鈴舉發？」

民進黨立委洪申翰表示，大家昨天也很訝異郭台銘評論「人在做、天在看」，早上也有媒體人爆料，高虹安跟男朋友用很奇怪方式分租的豪宅、用新台幣5萬元租金，分租一間5000萬豪宅的套房，看起來非常不等價租賃狀況。

洪申翰指出，且林姓房東相關都更案也是高虹安核定，高虹安一連串行為有太多地方啟人疑竇，到底哪個房東這麼佛心？短時間買五千萬豪宅，卻用分租套房方式出租市長的「好友」。且又爆出市長也核定林姓房東相關都更，甚至其中是否涉及到不法情事，呼籲檢調應該做相關申辦，讓新竹市政盡快回到正軌，新竹市民是無辜的。

