再曝高虹安核定都更案「搭火箭」　他嘆：一槍斃命

▲新竹市長高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者呂晏慈／台北報導

新竹市長高虹安重啟遭凍結多年的「寡婦樓」都更案，得標都更案的「高登國際」創辦人是將豪宅「回建築」租給其男友李忠庭的林美滿，引發綠營質疑。政治評論員李正皓今（20日）再指另一處民主段都更案也有類似情事，他說，今年2月高、李用不合市價的價格住進回建築，接著屋主相關的建商都更案就用搭火箭的速度推動，「這樣的政商關係，新竹市民您不憤怒嗎？這樣的對價關係，新竹市議員還不按鈴舉發？」

李正皓今天出示一份新竹市政府於2023年7月27日的公文，這份公文公告核定實施昇益開發股份有限公司擔任實施者擬具之「擬訂新竹市東區民主段1008、1013地號等2筆土地都市更新事業計畫案」。他說，上面大大的官印就寫著「高虹安」3個字，這份公文就是一槍斃命的證據。

李正皓表示，昇益開發的董事長叫陳文熾，陳文熾同時也是利來德投資公司的董事長，而林美滿則長期擔任利來德投資公司的董事，直到今年3月才離職，而3月正是這個都更案開始加速推動的關鍵時間點，也是高虹安住進回建築的隔月。

李正皓說明，這個都更案最不合理的部分是新竹市政府核定的速度，根據昇益開發的都市更新計劃案核定版資料，該案於2022年6月24日舉辦自辦事業暨權變公聽會、2022年8月3日申請事業暨權變報核、2023年3月27日到4月10日公開展覽、2023年4月10日舉辦公辦事業計畫公聽會、2023年5月22日舉辦事業計畫幹事會、2023年6月14日舉辦都市更新及爭議處理審議會、2023年7月27日事業計畫即公告實施。

「任何一個對都更案有了解的人，都可以看出這是不合理的快」，李正皓指出，曾經有人做過統計，以雙北已核定的324件更新案為例，台北市243件都更案審議時間平均約需2.34年，新北市82件平均審議時間約需2.50年，高虹安執政的新竹市只要11個月又24天，「什麼叫做建商天堂？什麼叫做公文限時批？來新竹市看看」。

此外，李正皓補充，新竹市政府一定會辯解，此案土地基地小、持有人只有兩位，所以相對單純，審理比較快是正常的；不過，對比前市長林智堅市府時代「合法」的都市更新案，當時有一案土地基地更小，且持有更單純只有1位，從2020年7月開始自辦公聽會，到2022年8月才公告實施，這才叫合法、合理的速度。

▼李正皓今天出示多份公文質疑。（圖／李正皓提供，下圖同）