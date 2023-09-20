蘋果地圖「環視」功能要來了　官方列表已包含台灣

▲蘋果「環視」功能。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果2019年宣布地圖功能推出「環視」功能，這項功能也類似於Google Maps的地景模式，可以看到各地的實際場景，不過蘋果地圖的這項功能，一直以來只能在美國使用，不過根據目前訊息，睽違三年，台灣終於也快要可以使用這項新功能。

街景是 Google 地圖多年來提供的非常受歡迎的功能，為用戶提供了現實生活中的 3D 虛擬視圖，可以透過手機、平板等裝置在街上漫步。蘋果則在2019年推出自己的「環視」地圖版本，不過遲遲沒有在台灣出現。

「環視」功能就是在「地圖」App 中，可以透過 360 度全景顯示方式環視部分地點。例如，可以用虛擬方式穿梭街道或熟悉你可用來在抵達目的地時導航的地標環境。只要在特定城市中，點一下地圖底部的 「環視」按鈕，可以平移、前進、放大或縮小、檢視其他興趣點等操作。

▲台灣也納入環視地圖。（圖／蘋果官網）

目前蘋果已經在「地圖：環視」頁面上寫上台灣，應該不久之後就能使用這項功能，其實蘋果在2021年8月就開始蒐集台灣的街景資料，同年年底就蒐集完畢。蘋果也針對資料中拍攝到的人臉、車牌等等進行遮擋。

要如何使用環視地圖呢？

1.在特定城市中，點一下地圖底部的 「環視」按鈕。

2.若要更改顯示方式：

平移：在情境中用一指向左或向右拖移

前進：點一下情境。

放大或縮小：手指打開或靠攏。

檢視其他興趣點：在地圖上點一下其他位置或拖移地圖。

切換或退出全螢幕顯示方式：點一下 「進入全螢幕模式」按鈕 或 「離開全螢幕模式」按鈕。

檢視其他興趣點：從全螢幕顯示方式進行切換，然後在地圖上點一下其他位置。

在全螢幕顯示方式中隱藏標籤：從靠近螢幕底部的地點名稱向上滑動，然後點一下「隱藏標籤」。

3.完成時，請點一下「完成」。