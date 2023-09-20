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iPhone 15系列續航力出爐！　1機型墊底：比上一代還慘

▲▼蘋果iPhone 15 Pro 問世。（圖／路透）

▲iPhone 15 Pro。（圖／路透）

記者朱祖儀／綜合報導

蘋果iPhone 15系列新機將在22日正式開賣，目前陸續有名人搶先開箱。經常分享手機資訊的YouTuber「極客灣」也在19日晚間曝光iPhone 15效能的測試結果，發現iPhone 15 Pro使用時機身溫度很高，在續航方面效果也不理想，不只是新系列手機中表現最差的，甚至不如上一代。

蘋果高階版iPhone 15 Pro系列規格明顯升級，這次搭載A17 Pro晶片、鈦金屬邊框、四重反射稜鏡設計等，是外界關注焦點。YouTuber「極客灣」也分享分析影片，測試iPhone 15系列新機的GPU、跑圖幀率、散熱以及續航等功用。

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／極客灣Geekerwan）

▲iPhone 15 Pro使用溫度一度達到48.1度。（圖／翻攝自YouTube／極客灣Geekerwan）

實測結果看到，極客灣玩了手遊30分鐘後，iPhone 15 Pro的機身表面溫度最高，一度達到48.1度，其次是iPhone 14 Pro的46.6度，後續分別為iPhone 15 Pro Max的45.3度，以及iPhone 14 Pro Max的43.7度。而散熱方面，測試後發現iPhone 15系列新機不僅比不上部分安卓手機，甚至輸給上一代的iPhone 14 Pro Max。

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／極客灣Geekerwan）

▲▼散熱能力和續航力測試。（圖／翻攝自YouTube／極客灣Geekerwan）

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／極客灣Geekerwan）

最多人關心的續航問題，可以發現iPhone 15 Plus的續航效果最好，能撐到9小時17分鐘，iPhone 15 Pro墊底，僅能撐到6小時，甚至輸給上一代iPhone 14 Pro Max和iPhone 14 Pro，讓極客灣直呼，「這續航讓人很難有安全感啊」。

影片曝光後被分享到Dcard討論，不少人感嘆「超級慘，快哭了」、「笑死還是跟14差不多爛」、「嗯…XR續戰2024」、「i8繼續努力戰下去」、「完蛋惹」。

PTT鄉民看到實測結果，也說iPhone 15 Pro系列能效只提升一點點，但功耗大增、發熱變嚴重，續航也慘，好奇「A17 Pro晶片就這樣？」文章同樣掀起熱議，網友紛紛表示「真的假的，想退訂了」、「製程愈來愈盤，效能增加一咪咪，撞牆期了嗎」、「15 Pro這麼慘？」

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