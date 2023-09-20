嘉市警攜手行庫反詐騙　成功攔詐90件金額4,441萬元

▲▼ 嘉市警一分局攜手中信銀防詐。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在阻詐防護網成員共同努力下，嘉義市警局第一分局112年1至8月份攔阻詐騙成效卓著，共計成功攔阻詐騙90件，攔阻金額達4,441萬元，其中中國信託商業銀行嘉義分行成功攔阻詐騙27件，佔分局總攔阻數30%，見該行如此績效斐然，可謂最強阻詐神隊友！分局長林詔徹特於昨(19)日前往公開表揚感謝該行的努力，並致贈超搶手限量版的警察大白熊公仔，本分局將持續與阻詐防護網成員保持密切聯繫交流，以保護民眾錢財安全。

民眾「大雄」日前於網路接獲自稱是台南某宗教學會內部人員，認識期間向大雄蠱惑洗腦錢財乃身外之物，要拋下世俗的掛念，並表示可以向該學會捐獻資金，過世後會請大師幫忙超渡至極樂世界，大雄於短短5日內接連換2間郵局想匯款400萬元至該學會，所幸郵局行員十分機警，2次都有成功攔阻，經員警多次勸說下，方才相信自己是遭詐騙。除宗教詐騙外，近來網路流傳某些速食店優惠券，亦有民眾認為數百元被騙小事，點擊連結輸入信用卡資訊送出後，數秒內便接到銀行通知刷卡消費數萬元到數十萬元不等，才驚覺遭騙虧大了。

▼ 嘉市中信銀勇奪最強神隊友寶座 。（圖／嘉義市警局提供）

嘉義市警局第一分局分局長林詔徹表示，此次除中國信託商業銀行嘉義分行於攔阻詐騙一事上不遺餘力，才有如此的成效，也要感謝本轄其他金融機構、當鋪及超商等神隊友的幫助下，方能保住諸多市民的財產，本分局將持續與阻詐防護網之友軍聯繫交流，共同盡心盡力保護市民財產安全；在此也呼籲民眾勿見網路各類優惠商品，便輕易交出自身帳戶、個人資料或信用卡資訊，應多加小心查證，亦請勿相信網友會教你賺大錢，如接獲任何需要提供金錢、存摺、金融卡或個人資料的可疑電話或訊息，務必先撥打110或165查證！