賴清德音樂頻道今上線　8首「療癒版」總統競選歌曝光

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室推出「Lofi on 賴」音樂頻道，今（20日）上架8首民進黨歷屆總統競選歌曲的「療癒無人聲版」，包括1996年流氓阿德演唱「自由的風」，到今年音樂人謝銘祐、黃珮舒創作的「路」，每首歌曲都以全新樣貌重現。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧說明，「Lofi on 賴」重製的8首競選歌曲，橫跨1996年至2024年，包括1996年彭謝配競選主打「自由的風」；2000年陳水扁首次競選總統時期的路寒袖「少年台灣」、2004年競選連任時的陳明章「伊是咱的寶貝」；更有2008年謝長廷競選時自創的「幸福台灣」；總統蔡英文歷次競選總統時採用的何欣穗「A Better World」、董事長樂團「亮點」、滅火器「自信勇敢咱的名」；以及賴清德今年主打競選歌曲的「路」。

▲賴清德競選辦公室推出療癒音樂頻道。（圖／翻攝自YouTube／Lofi on 賴）

郭雅慧表示，每一首競選歌曲都乘載不同時代的珍貴記憶，見證了台灣民主萌芽、茁壯的歷程，配合這次民進黨創黨37周年，團隊特別將其改編成「療癒無人聲版」，除了推廣「Lofi on 賴」頻道，更期望藉此引起支持者共鳴，也串起不同世代的情感，同步為周末即將到來的黨慶活動預熱。

郭雅慧強調，「Lofi on 賴」搭配的動畫更是精心設計，暗藏許多與賴清德相關的彩蛋。畫面可見，「療癒版賴清德」在房間內辦公書寫，身旁有黑狗陪伴，不時靠向賴清德撒嬌，模樣可愛生動。櫃子上擺放賴清德熱愛的棒球用具，窗外是賴清德經常前往參拜的台南首廟天壇，天色隨著時間早晚會有白天、黃昏、黑夜的輪替，不時還會有飛鳥、流星劃過，相當富有巧思。

「Lofi on 賴」頻道所屬的「2024療癒系音樂徵件計畫」已於本月上旬開始徵件，郭雅慧補充，這次希望募集所有音樂愛好者的Lofi創作，歡迎踴躍投稿，也邀請大家訂閱「Lofi on 賴」頻道，將於本月27日正式開始24小時直播，屆時人人可以隨時上線聆聽、觀看，讓療癒、溫暖的Lofi音樂與「療癒版賴清德」，陪伴你我的日常。