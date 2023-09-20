賴品妤推募款小物　1450點可換「兩罐乾洗髮」

▲民進黨立委賴品妤推出募款小物。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委賴品妤爭取連任，今（20日）公布首波競選募款小物，包含500點可兌換的「飯友貼紙組」以及1450點可兌換的「乾洗髮組」。賴品妤表示，她的募款小物有別於傳統模式，並未置入個人照片，而是滿滿的選區景色及政策概念，她認為，選舉應該是一場闡述政見，甚至是行銷城市特色的行動。

賴品妤指出，第一項募款小物「賴一起！飯友貼紙組」分別由兩張她選區的七景、領養的貓咪貼紙以及ACG領域喜愛的「Q版賴品妤飯友」組成，其中精選了汐止彩虹操場、萬里野柳女王頭、金山蹦火仔、瑞芳陰陽海、平溪十分瀑布、雙溪不厭亭、貢寮三貂角燈塔等作為貼紙。

賴品妤說明，她的選區無論是人文或自然景點都很豐富，也有許多為世界級遺產；希望透過插畫貼紙讓更多人看到她們東北角、北海岸的美。賴品妤進一步補充，貼紙中的汐止白雲國小彩虹操場是她爭取到的政績，亦被稱作全國最美的操場。

賴品妤說道，這3年半來她為選區的中小學爭取到了超過2億4500萬的中央經費；貼紙蘊含她對教育資源的理念。另外，貓咪貼紙則源自她歷來領養的六隻貓，關注動保議題的賴品妤也藉機介紹她獨家促成的「全國四碼動保專線1959」，凡有任何寵物、動保問題皆可撥打該專線諮詢。

第二項小物「頭入國會！我推的乾洗髮組」為從未有政治候選人曾推出的乾洗髮。賴品妤表示，她的選區幅員廣大，常常花一整天的時間跑行程傾聽民意，乾洗髮之於像她忙碌的人來說非常方便。她說，募款小物的意義不只是小額捐款，更是一場匯集所有公民力量及意志的參與運動，希望透過大家的支持來守住這場關鍵的戰役。

賴品妤競選辦公室補充，首波募款小物將在9月20日上午10點30分於賴品妤的官方網站推出，捐款即可獲得相應的點數並再行兌換小物，500點可兌換飯友貼紙組、1450點可兌換兩罐一組的乾洗髮組。而未兌換的點數可累積，近期還會推出第二波更有創意及精彩的小物，邀請大家一同關注，也提醒敬請依據《政治獻金法》相關規定進行捐款並且詳閱官網中的注意事項。

▲賴品妤推出兩款募款小物。（圖／翻攝自賴品妤臉書）