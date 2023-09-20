糗！郭台銘連署站「筆」不夠　支持者自掏腰包買30支急救援

▲郭台銘新北連署站開跑。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

無黨籍總統參選人郭台銘及副手賴佩霞20日在全台各地展開連署行動，郭、賴也在今天近12點抵達新北連署站。不過，連署過程中發生了小插曲，因主辦單位沒預估好人數，來的人數超過預期，因此現場筆不夠，最後由一名支持者自掏腰包協助到便利商店買30支筆到現場幫忙，但該支持者很開心表示，能夠幫助到郭陣營是她的榮幸

經記者在新北站連署站可以看到，不到10點半，連署站外就擠滿支持者，有些長輩一大早就在排隊，還有大學生表示，今天特別請假來連署，另也有支持者手舉看板，「投藍綠、做伙浪費錢、百姓汐汐」。隨後也有支持者帶頭附近民眾高喊「支持郭台銘、台灣一定贏」；民眾也高喊「催落！」、「台灣人的救星郭台銘」。

郭台銘及賴佩霞約近12點抵達現場，與支持者簡單談話後則進行媒體聯訪。未料，連署過程中發生小插曲，因主辦單位準備的筆量不夠，一度讓現場大塞車，最終由一名支持者自掏腰包到附近便利商店買30支筆，才緩解連署塞車狀況。

另，也有一對夫妻帶著4歲小孩，太太更挺著9個月的大肚子前來支持，孕婦表示，她非常支持郭台銘，認為他可以帶領民眾到不一樣的地方，也很支持他的政見，因此一定要前來連署。



