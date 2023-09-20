AI正夯！台師大成立產業創新學院　博士生每年最高拿60萬獎學金

▲台師大成立產業創新學院，其中AI所碩班競爭相當激烈，錄取率不到兩成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為培育國家重點產業所需高階人才，台灣師範大學今年成立「跨域科技產業創新研究學院」，設置「AI跨域應用」、「綠能科技與永續治理」等兩個研究所。台師大指出，將與研發領先的11家企業攜手合作，業師與教師合開課程及指導學生，碩士生每年最多可領24萬元獎學金，博士生則最高有機會領取每年60萬元，並提供產業實習及就業保障。其中AI所碩班錄取率不到兩成，新生註冊率100%，競爭相當激烈。

ChatGPT在全球掀起生成式AI人工智慧浪潮，生成式AI更改變未來生活。台師大表示，在教育部高教深耕計畫引領下，擴大開設「邏輯運算」領域通識課， 6年多來開課班數逐年成長，至今每學年開設60班次，修課人數上限3000人次，學士班修課比率，從5年前的3成6成長至今年7成，培育大學生資訊素養與運算思維能力。

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除大學部的資訊科技素養教育外，台師大申請國家重點領域研究學院計畫，獲得教育部核准通過，結合科技與工程學院、理學院的研究能量，與11家企業技術資源，合作設立「跨域科技產業創新研究學院」，今年9月招收首屆學生，其中競爭最激烈的AI所，碩班招收24人，吸引130人報名，錄取率僅18.5%，新生註冊率100%。

台師大校長吳正己表示，產業創新學院的第一期8年計畫，包括元太科技、康舒科技、江陵機電、承德油脂、麗臺科技、中強光電、友達光電、瑞昱半導體、易晨智能、開酷科技、撼訊科技、趨勢科技參與，預計每年挹注逾1億元合作經費。

吳正己指出，產業創新學院提供學生多元學術研究、專業技能培養以及產業實習機會，結合多方專業領域，除台灣大學系統三校教學資源外，還特別邀請其他學術界多方專長的教授、以及業界專家領導教學研究團隊，希望透過雙指導教授制度以及企業業師共同指導的優勢，學生可以接觸到更多元豐富的知識與技能，增加職場競爭力，藉此培育卓越創新的未來人才。

台師大補充說明，上述學院由業師與教師合開課程及指導學生，碩士生每年最多可領24萬元獎學金，博士生有機會最高領取每年60萬元獎學金，並提供產業實習及就業保障。