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Google AI Bard繁中升級　擴大支援搜圖片、Google地圖、YouTube

▲▼Google AI Bard。（圖／記者許力方攝）

▲Google AI Bard繁體中文能力升級。（圖／記者許力方攝）

文／中央社

Google在19日推出對話式人工智慧（AI）服務Bard功能更新，並將原先僅支援英文版本的功能擴展至更多新語言及地區，包含繁體中文，可以編寫程式碼、比較事物，甚至跨語言對話。

Bard產品管理總經理賓斯基（Yury Pinsky）在Google官方部落格發文指出，Bard是Google打造的生成式AI協作實驗，其中一個最大優點是可以根據用戶需求提供量身訂做的回覆，例如請Bard準備一份旅行的行程規劃、草擬一份要放到網路上進行二手拍賣的物品清單等。

賓斯基表示，從今天開始，Bard的客製化回覆能力再次升級，也能整合Google應用程式與服務，為使用者帶來更實用的回覆，並透過「使用Google搜尋」進階功能，讓使用者查核Bard的回覆並探索更多資訊。

▲▼Google AI Bard。（圖／Google Blog）

▲Bard擴充支援Google工具。（圖／Google Blog）

賓斯基說，無論用戶想進行創意協作、以某種語言輸入提示再透過其他40多種語言顯示回覆，或是需要更深入的程式編寫協助，Bard現在都能帶來品質更好且更準確的回覆。

此外，Bard現在也可以在回覆中顯示圖像。從今天開始，使用Google智慧鏡頭在提示欄上傳圖片、在回覆中顯示來自Google搜尋的圖片結果，以及修改調整Bard回覆內容等3項功能，將擴大支援包含繁體中文在內的超過40種語言。

Google也推出Bard擴充功能，帶來全新與Bard互動協作的方式，但目前僅支援英文。透過擴充功能，Bard可以連結用戶每天使用的Google工具，像是Gmail、Google文件、雲端硬碟、Google地圖、YouTube及Google 航班和飯店等，從中尋找並提供相關資訊。

賓斯基強調，Google致力於保護使用者個人資訊，使用擴充功能時，人工審查員不會查看用戶在Gmail、Google文件和雲端硬碟中的內容，Bard也不會運用這些內容向用戶顯示廣告，或拿來訓練Bard模型。用戶可以自行決定如何使用這些擴充功能，也可以隨時管理個人隱私設定，或停用擴充功能。

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