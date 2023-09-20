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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連署首日人潮湧現　郭台銘喊「感動」：連署越多越好

▲▼郭台銘新北連署站開跑 。（圖／記者崔至雲攝）

▲郭台銘新北連署站開跑 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘總統連署作業今（20）日開跑，郭台銘及副手賴佩霞近中午也到新北連署站關心連署狀況。郭台銘受訪時表示，看到這麼多民眾她非常感動，希望民意的體現讓他能夠代表2千300萬同胞站出來發言，台灣需要改變，改變帶給台灣希望。至於有沒有連署目標，郭則說，「越多越好」。

郭台銘受訪時表示，看到現場民眾這麼多他非常感動，因為這麼多民眾代表主流民意，連署第一天，雖然是上班日，但還是都非常踴躍的趕來，真的感動、很激動，希望民意的體現讓他能夠代表2千300萬同胞站出來發言，台灣需要改變，改變帶給台灣希望。

▲▼郭台銘新北連署站開跑 。（圖／記者崔至雲攝）

根據中選會統計，連署門檻是28萬9667人，媒體問到，希望何時達標？郭台銘說，目前已經超出他們想像，台北市今天也很熱烈，地方都有陸續回報，今天不可能達標，給他幾天時間，「而且達標數字就不是目標，因為目標要更高」。

媒體也追問，近日民調往下掉？郭台銘說，民意代表一切，黨意代表黨意，他現在不批評，媒體用實際感受，他與民眾實際接觸，也希望大家感受真實情況，他相信他經得起考驗。

至於「非綠合作」？郭台銘表示，現在很多事情都在進行中，很多進行中的事情太早曝光，就會造成不利的影響。
 

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