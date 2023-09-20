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美國防高官：中國若封鎖台灣　可能以失敗收場

▲▼解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機。（合成圖／新華社、CFP）

▲解放軍威脅封鎖台灣，外界認為沒那麼容易，而且可能失敗收場。（合成圖／新華社、CFP）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

五角大廈高階官員今天在國會眾議院軍事委員會作證時表示，中國若封鎖台灣，可能以失敗收場，若直接軍事入侵台灣，成功的難度極高。

共軍近年來加強在台灣周遭的活動。美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）今年2月初表示，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年前做好入侵台灣的準備。

不過習近平是否會下令透過封鎖或入侵等軍事選項武力奪台，目前仍不清楚。

主管印太事務助理國防部長瑞特納（Ely Ratner）作證時表示，封鎖將給予台灣的盟友時間為台灣調動資源。他指出，封鎖將對經濟造成極其嚴重的衝擊，這將強化國際對抗北京的決心。

瑞特納說：「封鎖可能不會成功，將為中華人民共和國帶來局勢升溫的巨大風險，屆時可能必須考慮是否願意最終開始攻擊沿海商船。」

五角大廈聯合參謀部負責戰略、計畫和政策副主任麥吉（Joseph McGee）少將表示，鑒於所涉及的挑戰，封鎖是個不太可能的選項。

麥吉作證時說：「我認為它是個選項，但可能不是可能性很高的選項，當你開始檢視軍事選項時就會發現━談論封鎖比實際進行封鎖容易多了。」

麥吉指出，解放軍要對台灣發動正面、兩棲入侵極其困難，而且不可能發動奇襲。

「他們必須在東海岸集結數萬、可能數十萬部隊，那將是個明顯訊號。」

他斷然地說：「解放軍要入侵台灣，絕對沒那麼容易。」

他指出：「他們也將遭遇一座海灘不多的島嶼，並可能在山區登陸，而島嶼上的人民，我們相信，願意奮戰到底，因此解放軍要入侵台灣，絕對沒有那麼容易。」

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關鍵字：

五角大廈美國國防部北美要聞台灣中國

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