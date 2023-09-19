侯友宜見州長遭攔截？　外交部點出「關鍵時間點」：不可能

▲美國密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）日前訪問台灣。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜訪問美國，有媒體報導，侯原本安排與密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）會面，卻被外交部攔截，邀請魏美桂訪台，導致行程因此破局。對此，外交部今（19日）晚間嚴正回應，魏美桂已於9月12日離台，後續安排不可能影響個別參選人9月14日以後的邀約，媒體報導內容毫無關聯。

外交部說明，外交部一向歡迎美國各州州長率團來訪，推動經貿、教育及文化等各面向的合作與交流，今年迄今已有4位州長來訪，外交部將本於國家利益考量持續推動相關工作；且對於外賓來台訪問的日期及行程規畫，外交部均以訪賓來訪旨趣及便利為原則，相關行程均經長期溝通聯繫，但從未考慮也無從知悉個別總統參選人的行程規畫。

外交部表示，本次魏美桂於9月11日至12日訪問台灣，為其出訪亞洲行程的其中一站，來訪日期及停留時間均由州長辦公室全盤考量規畫，外交部則配合訪賓需求辦理，以求訪問圓滿順利。

外交部說明，密西根州長本次訪問於9月12日結束離台，後續安排與訪台行程無關，更不可能影響個別參選人9月14日以後的邀約，簡言之，媒體報導所稱侯市長與州長會面破局與州長來台訪問毫無關聯，選舉將近，誠盼各界尊重公務體系的中立立場，共同以國家利益為念，避免以政治考量無謂消費外交努力與成果。