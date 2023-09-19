批陳吉仲請辭「去留沒那麼重要」　侯友宜：要把蛋流向說明白

▲侯友宜19日華盛頓聯訪。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／華盛頓報導

隨著雞蛋進口爭議延燒，農業部長陳吉仲於台灣時間19日晚上宣布請辭，同時指在農業部門七年多來的日子，歷經無止境的抹黑、認知作戰、各種顏色的無情攻擊。對此，正在美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜表示，人民最關心食安問題，到底有無疫區的蛋流入市面，「個人去留其實沒那麼重要，重要是反思」。

進口蛋爭議愈演愈烈，農業部長陳吉仲在臉書宣布決定請辭，而行政院長陳建仁也予以准辭。侯友宜對此表示，人民最關心食安問題，到底有無疫區的蛋流入市面，讓大家食用到，所以要把蛋從進口到整個流向跟人民說明白，讓人民從中保障食安，個人去留其實沒那麼重要，重要是反思，在過程中給人民一個交代。

至於中美最近來一系列的高層對話重點都談到了臺灣問題，包括最近的中國外長王毅與美國國家安全顧問蘇利文的會談，花了最長時間來談臺灣問題，侯友宜則說，國際之間關心台海安定、關心兩岸之間的問題，不是只有兩個國家關心，全世界都非常關心，所以自己身為未來要領導台灣的總統，一定要跟大家清楚報告，3D戰略就是要嚇阻大陸不要動武、不敢輕易開戰。

侯強調，台灣也要備戰，也要對話來增進互信，也要降低風險衝突，要跟美國跟關心這些議題的人說明清楚。